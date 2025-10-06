En medio de especulaciones sobre el final de La Casa de los Famosos México 2025, se revela que rompe récord de votos al conseguir más de 43 millones en la final.

La Casa de los Famosos México 2025 había superado a sus predecesoras y por ello ya se estarían alistando todos los detalles para la cuarta temporada e incluso ya se tendría a un integrante firmado.

Final de La Casa de los Famosos México 2025 rompe récord de votos con más de 43 millones

El domingo 6 de octubre se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo una de las sorpresas fue sobre el número de votos obtenidos.

En una conferencia de prensa la productora Rosa María Noguerón confirmó que La Casa de los Famosos México 2025 volvió a romper récords en los votos.

Y es que destacó que se registraron 43 millones de votos en la final, cifra que superó a lo que se vivió en las dos emisiones anteriores.

La primera temporada generó 40 millones de votos

Mientras que la segunda obtuvo 39 millones 400 mil votos

Rosa María Noguerón se mostró muy emocionada con estos datos y es que aseguró que eran prueba del éxito que había tenido La Casa de los Famosos México 2025.

En toda la temporada de La Casa de los Famosos México 2025 se había sumado más de 194 millones de votos.

Rosa María Noguerón dejó en claro que en La Casa de los Famosos México 2025 es el público que decide al ganador, negando cualquier tipo de fraude como se llegó a especular en algún momento.

La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

Productora asegura que La Casa de los Famosos México 2025 superó todas las expectativas

Durante su intervención, Rosa María Noguerón aseguró que La Casa de los Famosos México 2025 volvió a romper récord de audiencia.

Rosa María Noguerón puntualizó que La Casa de los Famosos México 2025 superó todas las expectativas que se tenían al superar las dos emisiones anteriores.

Estas declaraciones se dan en medio de versiones que aseguran que La Casa de los Famosos México 2025 no logró enganchar con la audiencia.

Incluso Adrián Marcelo confesó que le daba satisfacción ver el “fracaso” que había sido La Casa de los Famosos México 2025.

A través de las redes sociales se dio a conocer que la televisora no estaría contenta con lo realizado con La Casa de los Famosos México 2025, pese a que ya se tienen dos emisiones más firmadas.

Cabe recordar que hasta el momento se tratan de especulaciones, pues los datos ofrecidos por Rosa María Noguerón señalan que esta tercera emisión si fue exitosa.