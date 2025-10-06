Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad, resultó ser el ganador de La Casa de los Famosos México 2025 siendo el tercero en llevarse el reconocimiento aunque él quería que Abelito fuera el del premio.

Luego de polémicas, momentos de risas, lágrimas y amistades, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 conocieron a Aldo Tamez de Nigris como ganador aunque más de uno apoyaba a Abelito para que se llevara la corona.

Aldo de Nigris quería que Abelito fuera ganador de La Casa de los Famosos México 2025

El que Abelito fuera seleccionado, según dicho la conductora, como el tercer finalista de La Casa de los Famosos México 2025 dejó a Aldo Tamez de Nigris, Dalilah Polanco y demás integrantes impactados.

Y es que luego de que se anunciara al integrante de cuarto Noche, Aldo Tamez de Nigris, como el ganador, hasta él mismo se sinceró sobre Abelito.

Durante la post gala de Vix cuando ya había recibido su premio, Aldo Tamez de Nigris se sinceró con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Esto debido a que Aldo Tamez de Nigris dijo que a él le hubiera gustado que Abelito ganara La Casa de los Famosos México 2025, mención a la que el nacido en Zacatecas respondió a la inversa.

“Aldo: Yo quería que ganara Abelito, la verdad, le dije a Dalilah Abelito: Y yo quería que ganara mi compadre Aldo ¡imagínate!”. Conversación entre Aldo Tamez de Nigris y El Abelito.

El gesto despertó una sonrisa inmediata en el rostro de Abelito, pero sobre todo porque todos los finalistas lo veían a él como el ganador absoluto de La Casa de los Famosos México 2025.

Pese a no haber ganado La Casa de los Famosos México 2025, Abelito salió sonriente del reality show, feliz de reencontrarse con sus papás y sobretodo su novia con quien no tuvo ninguna comunicación en este tiempo.

Asimismo, recordemos que cuando Aldo Tamez de Nigris recibió la noticia de haber ganador el reality show, enseguida dio “parte del premio” a Abelito.

Antes de apagar la luz de La Casa de los Famosos México 2025 y en medio del llanto, el regiomontano dijo que daría su premios a Abelito pues gracias a él la pasó muy bien ahí.

Nmms, este wey ya no tenía que hacer campaña ni nada y decidió darle parte de su premio a Abelito, es un tipazo, tiene un gran corazón, ni parece Denigris, aprende hdtpm @_PonchoDeNigris.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wfALc31j7V — Q U E E N (@dimeperra) October 6, 2025

La Casa de los Famosos México 2025 ya terminó con Aldo Tamez de Nigris como ganador y tras más de dos meses de que el reality show empezó.