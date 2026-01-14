Las Estrellas y TV Azteca producirán en 2026 varios realities y al mismo tiempo, por lo que la batalla por el rating será reñida.

TV Azteca cerró el año con La Granja VIP, un formato que gustó al público y que fue una dura competencia para ¿Quién es la Máscara? De Televisa.

Esta será la batalla de realities entre Las Estrellas y TV Azteca

Las Estrellas y Tv Azteca ya están preparando los realities del 2026 y los lanzarán en el mismo mes.

El primer reality del año para Las Estrellas será ‘Apostaría por mí’, el cual inicia el 18 de enero y se podrá ver en Vix y Univisión.

Posteriormente, inicia la competencia entre Las Estrellas y TV Azteca:

Marzo: Juego de Voces vs MasterChef Celebrity

Julio: La Casa de los Famosos México vs La Academia

Octubre: ¿Quién es la Máscara? Vs La Granja VIP

La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Esta información fue revelada por la cuenta de X ‘Digital medio. Espectáculos y entretenimiento’, por lo que ninguna de las televisoras ha confirmado estos realitys.

Es un hecho que Televisa apostará una vez más por Juego de Voces y La Casa de los Famosos, así como por ¿Quién es la Máscara?

TV Azteca no ha confirmado que La Academia regrese a la televisión, ya que lleva un año sin producirlo.

Tras el éxito de La Granja VIP, es posible que TV Azteca se arriesgue de nuevo con este programa.

Mientras que rumores aseguran que MasterChef Celebrity se grabará en las instalaciones de La Granja VIP y cambiará su formato a grabar a los participantes 24/7.

La Granja VIP (Instagram/@lagranjavipmx)

¿TV Azteca ha logrado ganarle a los realitys de Las Estrellas?

La eterna rivalidad entre Las Estrellas y TV Azteca ha coronado como ganador al canal de Televisa.

Así ha ocurrido desde 2023, cuando Las Estrellas lanzó La Casa de los Famosos México al mismo tiempo que MasterChef Celebrity.

Como era de esperarse, el formato de Las Estrellas llamó más la atención del público y el rating era mayor al de MasterChef Celebrity.