Fans de Dalilah Polanco crean GoFundMe para organizar una fiesta y celebrar su paso por La Casa de los Famosos México 2025, pero fracasa.

A través de las redes sociales se dio a conocer que no se habría donado un solo peso para la integrante de La Casa de los Famosos México 2025 luego de que el objetivo era llegar a 1 000 000 pesos mexicanos.

GoFundMe para fiesta de Dalilah Polanco tras salir de La Casa de los Famosos México 2025 fracasa

Dalilah Polanco -de 53 años de edad- se convirtió en una de las habitantes más polémicas de La Casa de los Famosos México 2025.

Tras una larga competencia, Dalilah Polanco se quedó con el segundo lugar en La Casa de los Famosos México 2025, por lo que sus fans habrían creado una GoFundMe.

Esto con el objetivo de recaudar fondos para organizar una fiesta y de esta manera celebrar a Dalilah Polanco por el éxito conseguido en La Casa de los Famosos México 2025.

Se dio a conocer que se esperaba recaudar 1 000 000 pesos mexicanos, siendo el organizador una persona que se hizo llamar Team Dalilah Polanco.

Esta GoFundMe se habría creado el 2 de octubre, antes de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, esta GoFundMe fracasó pues nadie a donado ni un solo peso para este objetivo.

Creen que por está razón fracasó la GoFundMe para fiesta de Dalilah Polanco tras salir de La Casa de los Famosos México 2025

Parte del fracaso de esta GoFundMe fue que se dio a conocer que Dalilah Polanco no estaría presente en esta celebración, pues se creía que sería el día de la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Además de que no se especificó el lugar en la que se quería realizar esta celebración para Dalilah Polanco.

También usuarios recordaron que no es la primera vez que se usa el nombre de un integrante de La Casa de los Famosos México 2025 para crear una GoFundMe .

Y es que se creó una GoFundMe presuntamente para apoyar a Aaron Mercury tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025 y darle el premio que se merecía.

Se logró recaudar más de 2 millones de pesos, pero todo resultó ser un fraude.

El propio Aaron Mercury aclaró que no tenía ninguna relación con esas colectas y que nunca ha solicitado aportaciones económicas a su público.