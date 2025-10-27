¿Quiénes son los eliminados de La Granja VIP? Te decimos quiénes son los famosos que han sido eliminados en lista y en orden por fecha.

Esta es la lista de los famosos eliminados de La Granja VIP en orden por fecha

El pasado domingo 26 de octubre se llevó a cabo la segunda eliminación de La Granja VIP, por lo que te damos la lista en orden por fecha de los famosos que han sido eliminados hasta el momento:

Carolina Ross de 30 años de edad - eliminada el 19 de octubre del 2025

Sandra Itzel de 31 años de edad - eliminada el 27 de octubre del 2025

Alfredo Adame de 67 años de edad - en competencia

Luis “Jawy” Méndez de 37 años de edad - en competencia

Kimberly Shantal de 31 años de edad - en competencia

Alberto del Río “El Patrón” de 48 años de edad - en competencia

César Doroteo “Teo” de 38 años de edad - en competencia

Manola Diez de 51 años de edad - en competencia

Enrique “Kike” Mayogoitía de 39 años de edad - en competencia

Lis Vega de 47 años de edad - en competencia

Omar Maldonado-Hinojosa “Omahi” de 30 años de edad - en competencia

Eleazar Gómez de 39 años de edad - en competencia

Sergio Mayer Mori de 27 años de edad - en competencia

Tania González “La Bea” de 32 años de edad - en competencia

Fabiola Campomanes de 53 años de edad - en competencia

Lolita Cortés de 55 años de edad - en competencia

Hasta el momento solo han sido eliminados dos famosos de los 16 que entraron originalmente en La Granja VIP, y cada domingo se realiza una expulsión.

Cabe recordar que La Granja VIP se estrenó el pasado 12 de octubre a través de Azteca Uno, también transmitido en Azteca 7 y un 24/7 a través de la plataforma en streaming de Disney+.

Esta edición de la La Granja VIP es la segunda de habla hispana con celebridades, pues la primera se llevó a cabo en chile; estas dos versiones a su vez se basan en el reality show sueco The Farm.