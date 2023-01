El próximo 15 de enero se estrenará en HBO Max la nueva serie The Last of Us, basada en el videojuego homónimo, y por supuesto que ya tiene calificación en Rotten Tomatoes.

Debutando The Last of Us con una calificación perfecta en Rotten Tomatoes, es decir que se estrenó con un 100% de aprobación por parte de la crítica.

Es decir que el puntaje perfecto en Rotten Tomatoes le ha dado un incentivo más a los usuarios para ver la nueva serie adaptación de The Last of Us.

La serie de The Last of Us es llamada “la mejor adaptación de la historia”

Lo cual ha hecho que la serie The Last of Us, adaptación del videojuego de Sony y Naughty Dogs, cuente con un 100% de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes.

Cabe recordar que The Last of Us estará protagonizada por Pedro Pascal de 47 años de edad y Bella Ramsey, de 19 años de edad.

A juzgar por las opiniones de la crítica, es fiel a los videojuegos de The Last of Us pero con una historia que expande el universo.

Incluso algunos medios especializados que ya han podido ver los primeros capítulos de The Last of Us, aseguran que es “la mejor adaptación de la historia”.

E incluso otros más revelan que es una serie que le hace justicia a los juegos de The Last of Us de Naughty Dogs, la cual apareció primero en el PS3.

Aunque eso sí, cabe recordar que desde el principio se reveló que la serie de The Last of Us -la cual cuenta con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes- no sería una copia exacta del videojuego.

Rotten Tomatoes destaca actuación de Pedro Pascal y Bella Ramsey para la serie de The Last of Us

Entre las alabanzas de las críticas de quienes ya pudieron ver la serie, aseguran que en efecto, se siente como una expansión a los juegos y no una copia.

Esto ya que hay elementos del mismo que son expandidos en la serie de The Last of Us y que se vieron primeramente en los juegos sin mucha explicación.

Además, otra de las cosas a destacar dentro de las críticas que le otorgaron un 100% en Rotten Tomatoes a The Last of Us, es la actuación de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie y su caracterización.