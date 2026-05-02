La Arena CDMX recibe nuevamente en concierto a la cantante italiana Laura Pausini hoy sábado 2 de mayo.

Concierto del cual a los fans ya les tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para ver a Laura Pausini en la Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canción: Aproximada 30 temas en vivo

Duración: De estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche

Laura Pausini (Instagram/@laurapausini )

Posible setlist para Laura Pausini en la Arena CDMX hoy 2 de mayo

Laura Pausini se presenta en concierto en la Arena CDMX hoy 2 de mayo esto como parte de la gira Yo Canto World Tour 2026 con lo mejor de su música e interpretación.

Por lo que espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Laura Pausini en la Arena CDMX hoy 2 de mayo sean los siguientes: