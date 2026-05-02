La Arena CDMX recibe nuevamente en concierto a la cantante italiana Laura Pausini hoy sábado 2 de mayo.
Concierto del cual a los fans ya les tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para ver a Laura Pausini en la Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canción: Aproximada 30 temas en vivo
- Duración: De estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche
Posible setlist para Laura Pausini en la Arena CDMX hoy 2 de mayo
Laura Pausini se presenta en concierto en la Arena CDMX hoy 2 de mayo esto como parte de la gira Yo Canto World Tour 2026 con lo mejor de su música e interpretación.
Por lo que espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Laura Pausini en la Arena CDMX hoy 2 de mayo sean los siguientes:
- Yo canto
- Mi historia entre tus dedos
- Escucha a tu corazón / Emergencia de amor / El primer paso en la luna
- Hijo de la luna
- Entre tú y mil mares
- Porque te vas
- No soy una señora / Verdades a medias / Como si no nos hubiéramos amado
- Antología
- Volveré junto a ti
- Cuando nadie me ve
- Y mi banda toca el rock / La isla bonita / Se fue / Oye mi canto
- Pausa
- El talismán
- Durar / En ausencia de ti / Surrender
- Gente
- Gracias a la vida
- El patio
- Amores extraños / La soledad / Inolvidable
- Escucha atento
- Similares / Las cosas que vives / Bienvenido / Primavera anticipada (It Is My Song)
- TURiSTA
- La vida es un carnaval
- En cambio no
- Víveme
- Bachata rosa / Hasta la raíz / Eso y más
- Hoy
- Livin’ la Vida Loca
- Mariposa tecknicolor
- Il cielo in una stanza
- El valor de seguir adelante