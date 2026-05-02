La Arena CDMX recibe nuevamente en concierto a la cantante italiana Laura Pausini hoy sábado 2 de mayo.

Concierto del cual a los fans ya les tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para ver a Laura Pausini en la Arena CDMX:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canción: Aproximada 30 temas en vivo
  • Duración: De estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche
Laura Pausini
Laura Pausini (Instagram/@laurapausini )

Posible setlist para Laura Pausini en la Arena CDMX hoy 2 de mayo

Laura Pausini se presenta en concierto en la Arena CDMX hoy 2 de mayo esto como parte de la gira Yo Canto World Tour 2026 con lo mejor de su música e interpretación.

Por lo que espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Laura Pausini en la Arena CDMX hoy 2 de mayo sean los siguientes:

  1. Yo canto
  2. Mi historia entre tus dedos
  3. Escucha a tu corazón / Emergencia de amor / El primer paso en la luna
  4. Hijo de la luna
  5. Entre tú y mil mares
  6. Porque te vas
  7. No soy una señora / Verdades a medias / Como si no nos hubiéramos amado
  8. Antología
  9. Volveré junto a ti
  10. Cuando nadie me ve
  11. Y mi banda toca el rock / La isla bonita / Se fue / Oye mi canto
  12. Pausa
  13. El talismán
  14. Durar / En ausencia de ti / Surrender
  15. Gente
  16. Gracias a la vida
  17. El patio
  18. Amores extraños / La soledad / Inolvidable
  19. Escucha atento
  20. Similares / Las cosas que vives / Bienvenido / Primavera anticipada (It Is My Song)
  21. TURiSTA
  22. La vida es un carnaval
  23. En cambio no
  24. Víveme
  25. Bachata rosa / Hasta la raíz / Eso y más
  26. Hoy
  27. Livin’ la Vida Loca
  28. Mariposa tecknicolor
  29. Il cielo in una stanza
  30. El valor de seguir adelante