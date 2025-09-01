Ceci Ponce se reunió con Shanik Berman para hablar de lo que ocurre en La Casa de los Famosos México 2025, reality show donde Mar Contreras es una de las favoritas.

Algo que no parece gustarle a Ceci Ponce, quien tacha de “doble cara” a Mar Contreras, con quien en el pasado tuvo roces, reveló la actriz a Shanik Berman, de 66 años.

Mar Contreras habría intentado bajar a Ceci Ponce de obra de teatro donde ambas estaban juntas, revela a Shanik Berman

A su paso por el programa “Shanik en Fórmula”, Ceci Ponce desenmascaró a Mar Contreras, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Ceci Ponce no solo le aseguró a Shanik Berman que los problemas entre Mar Contreras y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 se deben a que ambas “son de mil caras”.

La actriz argentina, de 43 años, reveló que en el pasado tuvo roces con la habitante del reality show en una obra de teatro donde trabajaron juntas.

Ceci Ponce acusó a Mar Contreras, de 44 años, de haber intentado “bajarla” de una puesta en escena porque no le pareció que productores le pidieran realizarla ya que tenía poco de haber ingresado.

De acuerdo con la actriz, la integrante del cuarto noche le mandó un mensaje para pedirle que no fuera parte de una función especial ya que no era correcto.

Además de pedirle que “se bajara”, le dijo que le cediera el lugar a ella, a la par, Mar Contreras le decía todo lo contrario a la producción y a sus compañeros.

“Estábamos en el teatro juntas y alternábamos. Hubo una función especial y los productores decidieron que yo diera esa función y como yo apenas acababa de entrar a la compañía, Mar me escribió para decirme que no se le hacía bien, que tenía que bajarme y tenía que dejarle el lugar a ella, mientras tanto con la producción decía otra cosa y con los compañeros decía otra cosa” Ceci Ponce

¿Cuál es la obra de teatro en la que Ceci Ponce y Mar Contreras tuvieron roces?

Aunque Ceci Ponce no mencionó el nombre de la obra de teatro donde tuvo roces con Mar Contreras, fans de la habitante de La Casa de los Famosos México 2025, creen saberlo.

Se trataría de la puesta en escena “2:22 Una Historia Paranormal“, a la que Mar Contreras se integró tras la función número 100. Mientras que Ceci Ponce lo hizo en 2024.

La puesta en escena se centra en un pareja que inicia un debate entre lo paranormal y lo científico cuando notan que pasan cosas extrañas a las 2:22 a.m. en la antigua casa a la que se mudan.