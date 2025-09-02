A algunos fans de La Casa de los Famosos México 2025 no les está gustando la conducción de Wendy Guevara de 32 años de edad, pero ¿prefieren a Cecilia Galliano de regreso?

La ausencia de Wendy Guevara de las galas de La Casa de los Famosos México 2025 desataron rumores y mucho se habla del regreso de Cecilia Galliano, mismo que ella aclara en YouTube.

¿Cecilia Galliano vuelve a La Casa de los Famosos México 2025? En video de YouTube aclara si reemplazará a Wendy Guevara

Muchos han criticado la conducción de Wendy Guevara junto a Ricardo Margaleff, asegurando que no tienen sintonía, pero ¿tanto cómo para buscar a Cecilia Galliano de 43 años de edad, de regreso?

Los rumores de que Wendy Guevara dejaría las galas de La Casa de los Famosos México 2025 se sumaron a la ausencia de la conductora, aunque luego de aclaró que tenía Covid-19.

Wendy Guevara (Tomada de video)

Sin embargo, este rumor sigue prevaleciendo por lo que fue la misma Cecilia Galliano en video de YouTube mostrado por Berenice Ortiz quien aclara si volverá a hablar La Casa de los Famosos México 2025 ahora con cuarto Día y cuarto Noche.

Cecilia Galliano fue clara desde el primer momento que le cuestionaron, asegurando que Wendy Guevara “no me quitó el trabajo” para luego dejar claro que no la han buscado de La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso, Cecilia Galliano se mostró indispuesta en el video de YouTube donde dejó claro que tampoco tiene interés en regresar a las galas de La Casa de los Famosos México 2025 ha hablar sobre los nuevos integrantes.

“No, eso es mentira. No me están buscando [la producción] Wendy [Guevara] está ahí, está divina, yo le deseo lo mejor”. Cecilia Galliano, conductora.

Por otra parte, dejó claro “todos tenemos una primera vez” a las críticas que Wendy Guevara ha recibido por “no saber leer el teleprompter”.

Cecilia Galliano aclara en video de YouTube que Wendy Guevara no le quitó el trabajo en La Casa de los Famosos México 2025

Cecilia Galliano ya dejó claro que no la han buscado y tampoco tiene interés en volver a La Casa de los Famosos México 2025, además de que Wendy Guevara no le quitó el trabajo.

Desde que se dio a conocer que Wendy Guevara conduciría las galas de La Casa de los Famosos México 2025 en lugar de Cecilia Galliano, los rumores iniciaron envolviéndolas en polémica.

Sin embargo, lo que en su momento aclaró la argentina, lo volvió a pronunciar porque no quiere que exista cabo suelto en qué pasó en La Casa de los Famosos México 2025.

Cecilia Galliano, conductora. (@ceciliagalliano)

Y es que recordó que sí estaba prevista para las galas de La Casa de los Famosos México 2025, pero que no se logró llegar a un acuerdo económico con la producción para que condujera nuevamente.

A ello se le sumó que murió la madre de Cecilia Galliano, por lo que para la argentina no cuenta como que Wendy Guevara la dejó sin empleo porque ese trabajo no lo tenía asegurado.

“No se quedó con mi puesto [Wendy Guevara] Tuvimos una negociación en la cual no llegamos a un acuerdo, luego pasó lo de mi madre [su muerte] entonces no es que alguien se quedó con mi puesto ni yo no quise”. Cecilia Galliano, conductora.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? La sexta semana ya arrancó.