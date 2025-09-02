¿Cuándo ver el debut de Priscila Valverde como actriz? La famosa presume su participación en La Cocinera que conquistó al Presidente de ViX.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde -de 24 años de edad- ya se prepara para su nuevo proyecto y así la podrás verla.

¿Cuándo se estrena La Cocinera que conquistó al Presidente en ViX? Producción en la que Priscila Valverde debuta como actriz

Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo, se mostró muy feliz pues confesó que pensó que sería la primera en salir.

A poco más de una semana de su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Priscila Valverde se mostró muy emocionada por su debut como actriz.

Y es que a través de su cuenta de X, Priscila Valverde compartió que este 26 de septiembre la podrán ver en La Cocinera que conquistó al Presidente en ViX.

Priscila Valverde se mostró muy emocionada de que las personas la podrán ver en una nueva faceta y es que demostraría sus dotes actorales.

Cabe recordar que La Cocinera que conquistó al Presidente protagonizada por Priscila Valverde es parte de ViX Micro.

ViX Micro es un formato de microdramas diseñados especialmente para el celular ya que son:

Historias breves, directas y fácil de seguir

Se ven en vertical

Las historias de ViX Micro están pensadas para que las personas la puedan ver cuando tengan un tiempo libre, ya sea cuando van en el transporte o se encuentren en una sala de espera.

¿De qué trata La Cocinera que conquistó al Presidente en ViX? Producción en la que Priscila Valverde debuta como actriz

Narra la historia de una chef talentosa y apasionada que logra cautivar al presidente con la sazón de sus platillos.

Lo que inicia como un romance secreto e inocente, pronto se convierte en una relación de alto riesgo.

Y es que el romance amenaza con desatar un escándalo político y diplomático de repercusiones internacionales.

Por lo que los protagonistas deberán de decidir si el amor vale más que sus responsabilidades.