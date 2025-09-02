Jessica Segura -de 42 años de edad- se pronunció por la eliminación de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz tachó de injusta la salida de su amiga, asegurando que hubo ‘juego sucio’ en contra de Mariana Botas, de 35 años de edad.

Jessica Segura dice que el público no conoció a Mariana Botas

La noche del domingo 31 de agosto, Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Jessica Segura lamentó esta situación por diversos motivos, siendo uno de ellos que el público, supuestamente, no terminó de conocer a su amiga.

Mariana Botas (Captura de video)

En un primer punto, Jessica Segura mencionó sentir tristeza por la eliminación de Mariana Botas.

Esto porque se dijo consciente de que La Casa de los Famosos México fue un proyecto muy anhelado por la actriz.

Así que con su salida se quedó con la mitad del recorrido, pero a la vez se dijo feliz de poder ver a Mariana Botas de nueva cuenta.

Sin embargo, hay un aspecto que Jessica Segura no está dispuesta a pasar por alto en el programa.

Jessica Segura (Instagram | @segura_jessica)

Jessica Segura lamenta el ‘juego sucio’ contra Mariana Botas por La Casa de los Famosos México 2025

En medio de una entrevista, Jessica Segura se rompió en lágrimas por todo el hate que recibió Mariana Botas.

La actriz salió como una de las habitantes menos queridas de La Casa de los Famosos México 2025.

Situación que ha generado una ola desmedida de comentarios negativos durante su participación y posterior eliminación.

Al respecto, Jessica Segura lamentó la “pobreza de corazón” de las personas que se han dedicado a lanzar ataques en redes sociales.

Del mismo modo, reprochó al público de La Casa de los Famosos México 2025 por “defender lo indefendible”.

Pues, aunque no lo mencionó directamente, Jessica Segura habló de los desencuentros de Mariana Botas con Alexis Ayala durante los posicionamientos.

Asegurando que se jugó de manera sucia en La Casa de los Famosos México 2025 y que es una lástima que la gente “defienda eso”.