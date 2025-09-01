El Guana -de 38 años de edad- cree tener una ‘jugada maestra’ para las próximas nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que el comediante planea subir a todo el cuarto Noche a la placa de nominados con cero puntos.

La idea de El Guana para las próximas nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025

Tras la última eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, lo que queda del cuarto Día se tuvo que reagrupar y pensar su siguiente estrategia.

Siendo El Guana quien tuvo la idea de que entre todos los miembros de Día se nominen entre sí.

El Guana en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Una de las reglas de La Casa de los Famosos México 2025 dicta que, por lo menos, deben subir cinco nominados a la placa cada semana.

Bajo la lógica de El Guana, es seguro que todos los de Día van a salir nominados dada la mayoría de puntos de nominación que tienen en Noche.

Esto quiere decir que los cuatro miembros subirán a la placa, por lo que faltaría uno para completar la placa con 5 nominados.

Sin embargo, el cuarto Noche podría subir en su totalidad si los seis miembros empatan con cero puntos de nominación.

Cuarto Día es el cuarto menos querido de La Casa de los Famosos México 2025

La noche del domingo 31 de agosto tuvo lugar la quinta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

Con todo en contra, fue el cuarto Noche quien salió victorioso una semana más .

Cinco de sus seis miembros subieron a la placa durante la gala de nominación del miércoles 27 de agosto.

Pero, demostraron ser el equipo favorito de la temporada al ser los nominados de este cuarto quienes regresaron en su totalidad.

Mariana Botas -de 35 años de edad- fue la quinta habitante eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo que a los integrantes del cuarto Día les quedó claro que el público prefiere al cuarto Noche.