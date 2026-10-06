Con sus muchas polémicas, Lanterns fue un éxito para DC y HBO Max tanto en visualizaciones como en Rotten Tomatoes, donde tiene un 91% de la crítica y 73% de la audiencia.

Es por ello que ya hay ideas para una segunda temporada de Lanterns, de acuerdo con uno de los creadores, Damon Lindelof.

'Lanterns' (HBO Max )

Damon Lindelof habla de la segunda temporada de Lanterns

En una entrevista para Collider, Damon Lindelof dio algunos detalles de lo que podría ser la segunda temporada de Lanterns, tras el final de la primera entrega en HBO Max.

Damon Lindelof señaló que ya hay algunas ideas alrededor de la segunda temporada de Lanterns barajándose en este momento, por parte del cuarto de escritores.

Sin embargo, dejó en claro que desconoce mucho de los detalles, pues él no será parte de la segunda temporada del show, algo similar a lo que pasó en su incursión con Watchmen.

De momento, todo está en etapa de planeación, en una especie de lluvia de ideas para ver cómo se desarrollará Lanterns esta siguiente entrega.

Por su parte, el otro creador, Chris Mundy, menciona que no hay nada concreto de momento; aunque es posible que se maneje también una historia en la Tierra, como la primera entrega.

'Lanterns' (HBO Max )

HBO Max no ha aprobado una segunda temporada de Linternas

Hay que señalar que si bien ambos creadores de la serie señalan la posibilidad de una segunda temporada de Lanterns, no hay nada oficial por parte de HBO Max.

Es decir, no hay planes hasta el momento de darle luz verde a una segunda temporada de la serie en HBO Max.

Esto se puede deber a que están esperando a ver cómo se desarrollan los primeros meses de la fusión entre Warner Bros. y Paramount, la cual se concretará el 6 de octubre.

Si bien ya se confirmó que James Gunn se mantendrá en DC Studios, el mismo estudio ha cambiado sus planes recientemente con respecto a lo que se estaba desarrollando en el DCU.