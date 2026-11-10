Aunque James Gunn oficialmente ya no es el presidente de DC Studios, aún estaría ligado a la marca por un tiempo, debido a que ya prepara otra película.

El mismo James Gunn anunció que ya está trabajando en una nueva película con DC, aunque no reveló de qué se trataba este nuevo proyecto.

James Gunn ya tiene asignada otra película con DC

En su mensaje de despedida, James Gunn mencionó que a pesar de ya no ser el presidente de DC Studios, eso no significa que abandonen la marca y a los superhéroes.

Además del estreno de Man of Tomorrow en 2027, James Gunn mencionó que él y Peter Safran, el otro expresidente de DC Studios, ya trabajan en un nuevo proyecto.

James Gunn (@jamesgunn)

De momento, el director de Man of Tomorrow se encuentra escribiendo esa nueva película, sin revelar exactamente de qué se trata ni cómo encajará en esta nueva etapa.

Fans y analistas creen que será la tercera parte de su Superman, que es donde ha funcionado bastante bien el estilo del director en todo lo que fue su paso por el DCU.

No obstante, después de esta nueva cinta, el cineasta está consciente de que no tiene nada asegurado dentro del estudio y su nueva dirección.

El universo DC de James Gunn no será reiniciado

Otra cosa que aclaró James Gunn es que no se hará un reinicio del DCU, pues todos los personajes que presentó y estableció se mantendrán en la continuidad.

A diferencia de lo sucedido cuando James Gunn asumió el control de DC Studios, que eliminó el 99% de toda la continuidad establecida por Zack Snyder y Walter Hamada.

Los nuevos responsables de la marca seguirán trabajando con los personajes, así como con los actores y actrices que ya tienen contrato con el estudio.

Lo que sí va a cambiar es el tratamiento que se le de a estos, así como las historias que se tenían planeadas a su alrededor.