Jeremy Latcham es un productor estadounidense de cine que ahora llega a dirigir DC Studios reemplazando a James Gunn y Peter Safran, por lo que te contamos más sobre él.

¿Quién es Jeremy Latcham?

Jeremy Latcham es un reconocido productor de cine estadounidense, notable por haber sido uno de los ejecutivos clave en la fundación y consolidación del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Trabajó de la mano con Kevin Feige y posteriormente asumió responsabilidades como presidente y director creativo en DC Studios tras los cambios organizativos impulsados por Skydance.

Su trayectoria incluye películas como:

Iron Man

The Avengers

Guardians of the Galaxy

Spider-Man: Homecoming

Latcham comenzará oficialmente su nueva etapa el 1 de diciembre y tendrá bajo su responsabilidad las producciones cinematográficas, televisivas y de animación de DC.

Jeremy Latcham, productor de cine y nuevo presidente de DC Studios (Carlos Tischler/Eyepix/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP)

¿Qué edad tiene Jeremy Latcham?

En mayo de 2010 un artículo lo describía como de 29 años, recién 11 años después de graduarse de secundaria, por lo que nació alrededor de 1980-1981 y actualmente tiene unos 45-46 años.

Se sabe que comenzó a trabajar en Marvel Studios en 2004, después de graduarse de la universidad y trasladarse a Los Ángeles para desarrollar su carrera en la industria cinematográfica.

Aunque no se ha publicado una fecha de nacimiento exacta pública.

Jeremy Latcham, productor y nuevo director de DC Studios (Especial )

¿Jeremy Latcham tiene pareja?

Sí, Jeremy Latcham está casado pues se refiere a su esposa en entrevistas y en su Instagram (@latchamj) se presenta como “Dad, Husband, Movie Producer”.

Hay fotos públicas de él con su esposa en estrenos por ejemplo en Avengers, aunque la identidad específica de su esposa y los detalles de su vida personal se mantienen fuera del ámbito público.

¿Qué signo es Jeremy Latcham?

No se conoce públicamente la fecha exacta de nacimiento de Jeremy Latcham, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal con certeza.

¿Jeremy Latcham tiene hijos?

Sí, Jeremy Latcham tiene hijos pues en una entrevista explicó que uno de los motivos por los que dejó Marvel en 2017 fue que él y su esposa acababan de tener un hijo y quería estar presente en la vida familiar. Su perfil de Instagram lo confirma como padre.

Jeremy Latcham, productor y nuevo director de DC Studios (Especial )

¿Qué estudió Jeremy Latcham?

Jeremy Latcham estudió en Northwestern University (Evanston, Illinois), donde se graduó en speech (comunicación/discurso).

Se mudó a Hollywood poco después de graduarse, es decir alrededor de 2003. Antes había sido presidente del cuerpo estudiantil en Union High School en Tulsa.

¿En qué trabajó Jeremy Latcham?

Jeremy Latcham tiene una trayectoria de más de dos décadas en la industria cinematográfica, pues su carrera comenzó con empleos de producción y asistencia antes de convertirse en uno de los ejecutivos importantes de Marvel Studios en 2004, donde permaneció hasta 2017.

Durante su etapa en Marvel ascendió hasta el puesto de Vicepresidente Senior de Producción y Desarrollo, desempeñándose como productor asociado, coproductor y productor ejecutivo en varios de los mayores éxitos de la franquicia.

Endeavor (2003) Después de graduarse, trabajó como asistente en esta agencia de representación de talentos de Hollywood.

En 2004 se incorporó a Marvel Studios, donde comenzó realizando labores de producción. También participó como asociado de producción en la película animada Ultimate Avengers (2006).

Iron Man (2008): Fue productor asociado de la primera película protagonizada por Robert Downey Jr. como Tony Stark.

Iron Man 2 (2010): Participó como coproductor.

The Avengers (2012): Fue productor ejecutivo de la película que reunió por primera vez a los principales superhéroes del UCM en una misma producción.

Guardians of the Galaxy (2014): Trabajó como productor ejecutivo junto al director James Gunn

Avengers: Age of Ultron (2015): Participó como productor ejecutivo.

Spider-Man: Homecoming (2017): Fue productor ejecutivo de la película protagonizada por Tom Holland.

Jeremy Latcham, productor y nuevo director de DC Studios (Especial )

En 2017 dejó Marvel Studios para fundar su propia compañía, Latcham Pictures, y ha producido otros largometrajes cinematográficos como:

Bad Times at the El Royale (2018), película protagonizada por Jeff Bridges, Dakota Johnson y Jon Hamm.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023), protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez y Hugh Grant.

The Breadwinner, proyecto cinematográfico en el que figura como productor.

Un live-action de Naruto en desarrollo

también ha tenido deals con eOne/Hasbro, Wonder Project y otros estudios.

Desde este 9 de noviembre de 2026, Skydance nombró a Jeremy Latcham como presidente y chief creative officer de DC Studios bajo Skydance reemplazando a James Gunn y Peter Safran a partir de diciembre 2026, por lo que supervisará el slate de cine, televisión y animación de DC.