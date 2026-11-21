El abogado Adrián Arellano, representante de la firma legal que defiende a una menor de 15 años, confirmó la existencia de una segunda denuncia por presunto abuso sexual en contra del actor Vadhir Derbez.

Esta investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que los hechos ocurrieron en altamar durante el mes de septiembre del 2026.

Adrián Arellano aclaró que esta denuncia es completamente independiente de la primera acusación interpuesta por una joven de 19 años ante la fiscalía capitalina y descartó cualquier vínculo con supuestas redes de extorsión.

“Indicar que nosotros como firma o como segundo caso también era parte de esta red de extorsión lo cual es totalmente falso” Abogado Adrián Arellano

Destacó que familia de la adolescente no tiene un interés económico y busca únicamente que se esclarezca la situación con imparcialidad, mientras la carpeta de investigación por presunto abuso sexual continúa su curso legal correspondiente.

Denuncia de una menor contra Vadhir Derbez no tendría relación con el intento de extorsión

El abogado Adrián Arellano (integrante de la firma legal Vega Mac Gregor Arellano), quien representa a la adolescente de 15 años en la segunda denuncia contra Vadhir Derbez, desmintió categóricamente que su representada o su despacho tengan relación con algún intento de extorsión.

“Son dos casos, representamos a la menor de 15. El primer asunto que entiendo tiene que ver con una persona de 19 años, tiene su proceso independiente de lo que representamos” Abogado Adrián Arellano

Arellano calificó como totalmente falso que la segunda denuncia forme parte de una “red de extorsión”.

“Luego está la segunda denuncia que es independiente que no tiene en lo absoluto nada que ver con esta con la denuncia previa. Son hechos totalmente distintos, tiene que ver con una temporalidad totalmente diversa” Abogado Adrián Arellano

Esta aclaración surgió después de que la defensa del actor mencionara un supuesto cobro ilícito de 7 millones de pesos relacionado con la primera denuncia (correspondiente a una joven de 19 años).

“Desde el momento uno en que nosotros presentamos la denuncia y estamos representando a la víctima, la familia tiene la certeza de que no busca en lo absoluto un tema económico por esta situación y lo único que quiere es que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia” Abogado Adrián Arellano

El abogado subrayó que, desde la presentación de la denuncia, la familia de la menor ha mantenido con firmeza que no busca dinero ni compensación económica alguna. Su única exigencia es que las autoridades esclarezcan los hechos y se aplique la justicia.

“Precisamente la intención desde un inicio en que nosotros presentamos la denuncia... es que la investigación se lleve lo más objetivo posible y de manera imparcial” Abogado Adrián Arellano

Explicó que este segundo asunto trata sobre hechos presuntamente ocurridos en altamar durante septiembre y es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Consideramos que la Fiscalía General de la República debe conocer esta investigación porque son delitos cometidos fuera de territorio mexicano, en agravio de una persona mexicana” Abogado Adrián Arellano

Por lo que no tiene ningún vínculo legal, procesal ni de comunicación con la investigación previa radicada en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Abogado de menor de edad confía que las autoridades actuarán en denuncia contra Vadhir Derbez

La segunda denuncia contra Vadhir Derbez corresponde a una adolescente de 15 años, cuya defensa está a cargo del abogado Adrián Arellano y la firma legal Vega Mac Gregor Arellano.

Los hechos acusados habrían ocurrido presuntamente en altamar durante el mes de septiembre del 2026.

Al tratarse de un presunto delito cometido fuera del territorio nacional en agravio de una persona mexicana, la investigación quedó bajo competencia de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Del segundo caso, es ahí donde aportamos la información con la que contamos para que siga su proceso legal; pero la Fiscalía General de la República es la encargada de esta investigación; son hechos que sucedieron en altamar” Abogado Adrián Arellano

Vadhir Derbez (Instagram/@vadhird)

La carpeta se encuentra actualmente en fase de integración, proceso en el que el equipo legal de la víctima continúa aportando elementos de prueba a las autoridades.

“La carpeta se encuentra en integración... como cualquier otra carpeta tendrá sus plazos procesales” Abogado Adrián Arellano

Adrián Arellano destacó que ellos confían en las autoridades más allá de si se trata de una persona pública y se encuentran conscientes que la defensa de Vadhir harán lo posible por defenderlo.