Lanterns está envuelta en rumores de cancelación tras los cambios en DC Studios.

La serie HBO Max ha generado preocupación sobre su futuro luego de que James Gunn y Peter Safran salieran de DC Studios para dar paso a la nueva administración, encabezada por Jeremy Latcham.

¿Lanterns fue cancelada? Esto se sabe sobre la serie tras los cambios en DC Studios

Un reporte de Variety encendió las alarmas sobre la cancelación de Lanterns.

De acuerdo con dicho medio, una fuente interna reveló que Lanterns no sería renovada para una segunda temporada, pese a ser uno de los estrenos más vistos de HBO Max en su lanzamiento.

'Lanterns' (HBO Max )

El artículo generó de inmediato especulaciones acerca de que la serie protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre ya no continuaría su historia.

La noticia llegó también al productor ejecutivo y guionista de Lanterns, Chris Cantwell, quien salió a desmentir esos rumores en Bluesky, señalando que la serie no está cancelada.

Querido Internet: No he oído absolutamente nada. Nada está cancelado. Tranquilícense. Chris Cantwell, productor y guionista de Lanterns

Por su parte Chris Mundy, cocreador y showrunner, declaró a The Playlist que la situación le sorprendió.

Creíamos que todo se había estabilizado. Puedo imaginar un escenario en el que cada parte se repliega a su terreno. Al final, es lanzar una moneda al aire, un 50/50. Chris Mundy

'Lanterns' (HBO Max )

Después de generar rumores sobre Lanterns y su cancelación, Variety matizó su artículo indicando solo que “no ha sido renovada” para una nueva entrega.

Cabe mencionar que aunque el futuro de Lanterns es incierto, John Stewart aparecería en Man of Tomorrow. No obstante, habrá que esperar la reconfiguración de DC Studios tras los cambios que anunció recientemente.