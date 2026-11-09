James Gunn y Peter Safran dejarán sus puestos como directores de DC Studios después de cuatro años al frente de la división cinematográfica y televisiva de Warner Bros. Discovery.

La decisión ocurre tras la adquisición de la compañía por parte de Skydance, encabezada por David Ellison.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, James Gunn y Peter Safran concluirán su etapa como codirectores ejecutivos y presidentes de DC Studios el próximo 1 de diciembre de 2026; sin embargo, continuarán vinculados creativamente con algunos de los proyectos que ya se encuentran en desarrollo.

¿Quién reemplazará a James Gunn y Peter Safran en DC Studios?

El elegido para asumir el liderazgo de DC Studios tras la salida de James Gunn y Peter Safran, es Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios y colaborador de Gunn y Safran. Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, que buscará mantener el desarrollo de sus franquicias cinematográficas y televisivas.

James Gunn y Peter Safran (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Warner Bros. Pictures/AFP / Getty Images via AFP)

Por su parte, James Gunn regresará a concentrarse en su trabajo como cineasta y continuará involucrado en proyectos como Man of Tomorrow, la secuela de Superman (2025), mientras que Peter Safran también retomará sus actividades como productor.

La salida de James Gunn y Peter Safran representa un cambio importante para el futuro del Universo DC (DCU), especialmente porque fueron responsables de establecer una nueva dirección creativa para personajes como Superman, Batman y Supergirl.