A través de las redes sociales se presentó un primer vistazo exclusivo a la actriz Adria Arjona caracterizada con el emblemático traje de Mujer Maravillla.

De acuerdo con la cuenta Boink Buzz, las imágenes provenían de la filmación de “Man of Tomorrow”, la esperada continuación de la saga de Superman dirigida por James Gunn.

Tras varias especulaciones, estás imágenes confirmarían la integración de Adria Arjona en el nuevo universo narrativo que el cineasta está construyendo.

Este es el primer vistazo de Adria Arjona como Mujer Maravilla en Man of Tomorrow

El primer vistazo a Adria Arjona en el set de Man of Tomorrow, la esperada secuela de Superman, ha desatado una ola de especulaciones sobre si ella asumirá el manto de la célebre heroína de DC Comics.

Adria Arjona como Mujer Maravilla: primer vistazo a su posible personaje en Man of Tomorrow (@BoinkBuzz / X )

Las imágenes filtradas muestran a la actriz usando un traje completo de Mujer Maravilla bajo un abrigo negro con capucha.

En el diseño del nuevo traje que viste Adria Arjona en las imágenes filtradas del set de Man of Tomorrow, destacan varios detalles visuales que combinan la tradición del personaje con notables innovaciones de diseño.

A diferencia de las versiones cinematográficas previas (que solían optar por un diseño tipo bustier o strapless), este diseño destaca por incorporar una pieza de tela azul marino que cubre la parte superior del pecho y sube hasta el cuello, dando un aspecto más cubierto y de estilo armadura táctica.

La clásica “W” dorada del pecho tiene un acabado dorado mate muy texturizado. Sus puntas superiores se extienden hacia la clavícula y los hombros, mientras que la parte central baja de forma puntiaguda por el abdomen.

El torso está hecho de un material rojo metálico o cuero esculpido con líneas anatómicas verticales muy marcadas, que imitan o acentúan una estructura muscular definida.

La parte inferior presenta una falda de combate (pteruges) compuesta por placas azules de corte angular con bordes dorados. En la placa protectora central destaca de manera prominente una estrella metálica de cinco puntas.

En las piernas viste grebas rojas con un elaborado revestimiento de armadura dorada que cubre de manera segmentada las espinillas y se extiende sobre las rodillas.

En su cabeza, Adria Arjona destaca la icónica tiara dorada con su pico central hacia abajo. Además, lleva el característico Lazo de la Verdad dorado sujeto y enrollado en su cadera derecha.

En las capturas de set, Arjona lleva un abrigo largo negro con capucha por encima del traje, usado comúnmente entre tomas para protegerse o evitar que se revelen todos los detalles de la producción.

Adria Arjona como Mujer Maravilla: primer vistazo a su posible personaje en Man of Tomorrow (@BoinkBuzz / X )

Esto es lo que se sabe sobre la posible participación de Adria Arjona en Man of Tomorrow

Oficialmente, se reportó que Adria Arjona se unió al elenco para dar vida a Máxima, la reina guerrera alienígena del planeta Almerac.

Tras la aparición de las fotos con el traje clásico de Mujer Maravilla, muchos seguidores de la franquicia creen que el papel de Máxima es solo una estrategia de distracción por parte de DC Studios para ocultar que ella es en realidad la nueva Diana Prince.

Las especulaciones aumentaron drásticamente tras la publicación de un video de la revista Women’s Health que detalla el exigente entrenamiento físico y de boxeo de la actriz.

En el video, mientras en la pantalla se mostraban titulares sobre los rumores de Wonder Woman, Arjona mencionó que la motivación para su esfuerzo diario venía de “la emoción de interpretar a la mujer que estoy interpretando”.

Esta declaración fue interpretada por los fanáticos como una confirmación indirecta de su identidad como la amazona.

A pesar del revuelo, la actriz ha negado interpretar a la amazona. En un tono divertido, bromeó con los rumores prometiendo donar 500 dólares a una organización benéfica en caso de que termine interpretando a la Mujer Maravilla.

Además, aclaró que gran parte de su acondicionamiento físico era para su preparación en la película Man of Tomorrow y para su personaje de Celeste en la película de acción Onslaught.

El director de DC Studios también minimizó las sospechas surgidas cuando comenzó a seguir a la actriz en Instagram.

James Gunn admitió que ella “sería una Mujer Maravilla estupenda”, pero aclaró que son amigos cercanos desde hace años debido a que ella participó en uno de sus proyectos cinematográficos hace siete años.

El debut de Man of Tomorrow está programado para el 9 de julio de 2027, fecha en la que finalmente se revelará el papel definitivo que interpretará la actriz en esta nueva etapa del Universo DC.