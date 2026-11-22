En el certamen de Miss Universo 2026 celebrado en Puerto Rico, la representante mexicana María Vargas deslumbró en la competencia de trajes típicos con una impactante creación del diseñador jalisciense Joel Guadalupe.

El atuendo rindió homenaje a la biodiversidad de los humedales mexicanos y a los flamencos rosados de la península de Yucatán.

La pieza destacó por su esquema monocromático en tonos fucsia y pastel, además de incorporar intrincados detalles de alta costura, pedrería, cristales y voluminosas plumas que simbolizan la riqueza cultural del país.

¿Qué significa el traje típico que María Vargas lució en Miss Universo 2026? Significado del Imperio Rosa

El traje típico utilizado por María Vargas en Miss Universo 2026 -creado por el diseñador jalisciense Joel Guadalupe y conocido bajo los nombres de “Imperio Rosa” y “Cosmos Wixárika”- encierra un profundo significado natural y cultural.

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La bella María Vargas no estará representando con este traje nacional en el national costume de Miss Universe 2026 a las 5:00 PM HORA centro de Mexico. #natcos #MissUniverse2026 pic.twitter.com/DB5qhY3m5r — Miss Universe Mexico 🇲🇽🌐 (@MissMexicoou) November 21, 2026

El diseño rinde tributo a los paisajes acuáticos del país, con especial inspiración en la península de Yucatán (como Las Coloradas y sus santuarios naturales).

Toda la propuesta se desarrolla dentro de un esquema monocromático, basándose en una gama que abarca tonos de rosa fucsia, rosa pastel y rosa mexicano.

Su figura central evoca la elegancia del flamenco rosa, incorporando figuras esculpidas de estas aves sobre ambos hombros y emulando la figura visual de un flamenco en vuelo a través de sus brazos extendidos.

La obra toma como eje la espiritualidad y cultura ancestral del pueblo wixárika (huichol) de la Sierra Madre Occidental.

Su iconografía alude a la relación entre la naturaleza, la visión y la protección espiritual, elementos asociados a símbolos tradicionales como el tzicurri (“ojo de Dios”) y a la preservación del entorno.

Al combinar el rosa mexicano con bordados hechos a mano, aplicaciones de alta joyería, cristales y plumas, la vestimenta busca proyectar el talento artesanal de Jalisco y la riqueza de las tradiciones del país ante una audiencia global.

Miss Universo 2026: El significado del traje típico de María Vargas (Embajadoras del Edén / Facebook )

El traje típico que María Vargas lució en Miss Universo 2026 generó polémica

La pieza principal del traje típico utilizado por María Vargas en Miss Universo 2026, consiste en un body o mono de manga larga confeccionado en malla transparente.

Posee una estructura posterior en forma de abanico gigantesco compuesta por plumas que se extienden en forma de flor detrás de la modelo.

Incluye una corona o tocado cubierto de cristales del que emerge un voluminoso penacho. Incorpora flecos de cuentas colgantes en mangas y torso que añaden movilidad durante el desfile.

El vestuario está revestido de cristales, lentejuelas, abalorios, perlas nacaradas y aplicaciones de joyería.

Emplea plumas suaves de avestruz y plumas de faisán de tallo largo, complementadas con canutillo metálico, tul ilusión y bordados hechos a mano con elementos tridimensionales.

Miss Universo 2026: El significado del traje típico de María Vargas (Embajadoras del Edén / Facebook )

Diversos usuarios en redes sociales criticaron que la propuesta monocromática en tonos rosa no reflejaba de manera evidente la cultura o la identidad mexicana ante el público internacional.

Asimismo, señalaron que, por su estructura y abundancia de plumas, el atuendo se parecía más a los trajes utilizados en certámenes o carnavales de otros países, como Brasil.

Tras el triunfo del diseño en la competencia de Traje Nacional frente a finalistas de entidades como Michoacán, Coahuila, Zacatecas y Sinaloa, parte del público opinó que otras propuestas merecían el primer lugar y sugirió un posible favoritismo hacia Jalisco.