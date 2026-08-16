La nueva serie del DCU de James Gunn, Linternas, llega en un momento algo delicado para este proyecto, esperando calmar un poco las aguas.

Sin embargo, aunque Linternas logra construir una versión realista y oscuro de Linterna Verde, es esto mismo lo que la vuelve una obra que poco o nada tiene que ver con el Caballero Esmeralda, por lo menos en sus primeros 4 episodios.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La historia de Linternas no logra empatar muy bien con este héroe de DC Linternas busca hacer tan realista a Linterna Verde que le quita su identidad El drama psicológico de la serie hace que Linternas se sienta pesada al inicio Los protagonistas de Linternas cumplen muy bien con sus personajes La puesta en escena de Linternas está bien a secas

La historia de Linternas no logra empatar muy bien con este héroe de DC

Lo primero que hay que decir es que la historia de Linternas no logra empatar muy bien con este héroe de DC, pues se siente ajena incluso a lo que la propia serie te plantea de trasfondo de estos primeros 4 episodios.

La trama de Linternas se aleja de los confines cósmicos tradicionales para situarse en un entorno terrenal, donde Hal Jordan y John Stewart investigan un asesinato en un pueblo de Estados Unidos.

Sin embargo, este caso de homicidio esconde una aterradora conspiración de escala macro que requiere de la atención del vigilante del sector 2814.

Lanterns (HBO)

Aunque en el papel se oye bien, la narrativa se enfoca demasiado en el plano detectivesco y policial, dejando de lado el elemento fantástico y cósmico del personaje.

Si bien se trata de darle un giro a esto con ciertos elementos que se van introduciendo, no acaba de sentirse como algo propio de Linterna Verde, ya que aunque técnicamente es un policía espacial, nunca se ha manejado como tal.

Es decir, no es alguien que maneje un estilo callejero para resolver los problemas o enfrentar a sus enemigos, como es lo que plantea la trama.

Linternas busca hacer tan realista a Linterna Verde que le quita su identidad

Linternas busca hacer tan realista a Linterna Verde que le quita su identidad, incluso podemos decir que tiene miedo de ser una obra de superhéroes.

En gran parte de estos primeros 4 capítulos, aunque se manejan conceptos y personajes de Linterna Verde, se hacen demasiado “reales, serios y maduros”; muestra de ello es que el uso de los poderes es casi anecdótico.

Están ahí, pero podrían ser omitidos completamente, pues su incidencia en la trama es mínima; por lo que tienes a Hal Jordan y John Stewart haciendo todo como civiles el 99% del tiempo.

Tal vez esto cambie en la segunda mitad del show, pero el omitir o cambiar todos los elementos clásicos del personaje te alejan bastante la ficción en la que se supone está inmersa la historia.

'Lanterns' (HBO Max )

El drama psicológico de la serie hace que Linternas se sienta pesada al inicio

La serie busca darle más trasfondo a los personajes, dotarlos de más humanidad; el problema es que el drama psicológico de la serie hace que Linternas se sienta pesada al inicio.

Hay que decirlo, el show es aburrido no porque la trama no sea buena; de hecho, es una excelente historia y los personajes tienen un fundamento fuerte cada uno.

Con un John Stewart obsesionado con ser un Linterna Verde, pues es su única razón de ser; mientras que Hal Jordan es alguien que ve la vida de superhéroe como algo rutinario, pero se niega a soltar esto.

Teniendo de trasfondo también un desarrollo acerca de lo que es realmente el miedo y cómo superarlo.

El problema es que todo esto lo explora alejándose del elemento superheróico de Linterna Verde. Aunque suene reiterativo, la serie quiere que todo sea formal, rígido, lo cual afecta el ritmo.

Tienes una serie que quiere hablar sobre lo que implica ser un héroe que no tiene miedo, pero al mismo tiempo parece que se avergüenza de mostrar a ese héroe y su mundo de fantasía y ciencia ficción.

'Lanterns' (HBO Max )

Los protagonistas de Linternas cumplen muy bien con sus personajes

Donde sí hubo un acierto es con el elenco, pues los protagonistas de Linternas cumplen muy bien con sus personajes, ambos dan una gran actuación.

Kyle Chandler como Hal Jordan interpreta muy bien al veterano cínico, que se piensa infalible y que hace menos a los novatos, aunque dentro de sí tiene dudas sobre si aún sigue siendo el mejor o es desechable.

Por su parte, Aaron Pierre nos da un John Stewart que aunque no es el que conocemos de otras iteraciones, pues su historia es totalmente diferente, logra encarnar a un hombre obsesionado con probar que es digno de su destino.

Los dos se complementan bastante bien, logrando una dinámica similar a la que tenían en los cómics de los 70’s, donde precisamente Hal Jordan entrena a John Stewart.

'Lanterns' (HBO Max )

La puesta en escena de Linternas está bien a secas

La puesta en escena de Linternas está bien a secas, es lo que esperarías de una serie de detectives, quedándose corta como serie de superhéroes nuevamente.

La ambientación rural es buena, de verdad te sientes en un pueblo de Estados Unidos que está un tanto aislado, además de que el mostrar diferentes épocas hace que todo luzca más.

Pues se muestran perfectamente los cambios tecnológicos y sociales a lo largo de los años, haciendo un contraste eficaz.

Y las veces que se usan los poderes, el CGI cumple con lo que se esperaría, lástima que nunca llega a ser nada espectacular.

En este apartado podemos decir que la ausencia de elementos de Linterna Verde parece más una excusa para mantener el presupuesto bajo, que por un orden narrativo real, pues una aventura cósmica implicaría un gasto mayor.

'Lanterns' (HBO Max )

¿Vale la pena la serie de Linternas?

Si eres fan de toda la vida de Linterna Verde, lamentamos decirte que Linternas es otra mala adaptación del personaje; por lo menos ese es el sabor que nos dejaron los primeros 4 episodios.

Linternas se esfuerza tanto por ser un show detectivesco y policiaco serio —lo cual logra y con creces— que se olvida que está dentro de un universo fantástico, donde una ardilla y una mosca son Linternas Verdes.

Es curioso cómo James Gunn nos dio a un mejor Linterna Verde en la película de Superman con Guy Gardner , respetando la esencia del personaje; mientras que en su serie Hal Jordan y John Stewart son simplemente aburridos.

Siendo solo una serie de detectives, el show cumple con creces su cometido. Sería una de las mejores series del género pero, como algo ligado al DCU y Linterna Verde, fracasa en casi todos sus aspectos en estos 4 episodios.