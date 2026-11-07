Ultra México 2026 está por llegar al Estadio Banorte de la CDMX con lo mejor de la música electrónica en concierto este 7 y 8 de noviembre.

Y para que lo disfrutes como se debe ya tenemos todos los detalles de artistas y horarios para Ultra México 2026 en Estadio Banorte.

Estos son los artistas en Ultra México 2026 en Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre

Ultra México 2026 en Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre tendrá la presencia de 43 actos en vivo, por lo que los artistas son:

Sábado 7 de noviembre - Ultra México 2026

ARTBAT Bautista Boys Noize Giuseppe Ottaviani Hardwell Kassie Klangkuenstler Kobosil Laura Van Dam Le Twins Maddix Mariana Bo Marlo Marlon Hoffstadt Nathia Kate Olly James Ramiro Puente Sara Landry Steve Angello Vision V Zaa

Domingo 8 de noviembre - Ultra México 2026

Afrojack Alesso Anunnakis Armin van Buuren Bashkka Camelphat Colyn B2B Innellea Crystal David Triana Emiliano Demarco Eric Prydz Garret David Halo Isabella Levity Metrika Michael BM Mirá Mirá Miss Monique O.Bee B2B Tomas Station Pato Shoucair Sandro Bianchi Subtronics

Ultra México 2026 en Estadio Banorte

Horarios para Ultra México 2026 en el Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre

Para el sábado 7 de noviembre los horarios en Ultra México 2026 por escenarios son:

Ultra Main Stage

4:00 pm – Bautista

5:05 pm – Le Twins

6:10 pm – Maddix

7:45 pm – ARTBAT

9:20 pm – Boris Brejcha

10:55 pm – Steve Angello

12:30 am – Hardwell

Resistance

4:00 pm – Kassie

5:15 pm – Mariana Bo

6:30 pm – Boys Noize

8:00 pm – Marlon Hoffstadt

9:30 pm – Klangkuenstler

11:00 pm – Kobosil

12:30 am – Sara Landry

UMF Radio

4:00 pm – Ramiro Puente

4:45 pm – Nathia Kate

5:30 pm – Zaa

6:30 pm – Laura Van Dam

8:00 pm – Giuseppe Ottaviani

9:30 pm – Marlo

11:00 pm – Olly James

12:30 am – Vision V

Ultra México 2026 en Estadio Banorte

Y los horarios por escenario del domingo 8 de noviembre en Ultra México 2026 queda:

Ultra Main Stage

4:00 pm – Crystal

4:45 pm – Michael BM

5:30 pm – Anunnakis

6:35 pm – Halo

7:40 pm – Levity

8:45 pm – Subtronics

9:50 pm – Afrojack

11:10 pm – Alesso

12:30 am – Armin van Buuren

Resistance

4:00 pm – Mirá Mirá

5:15 pm – Pato Shoucair

6:30 pm – Emiliano Demarco

8:00 pm – Colyn B2B Innellea

9:30 pm – Miss Monique

11:00 pm – Camelphat

12:30 am – Eric Prydz

UMF Radio

4:00 pm – Metrika

5:00 pm – Sandro Bianchi

6:00 pm – David Triana

7:00 pm – Garret David

8:30 pm – Isabella

10:00 pm – O.Bee B2B Tomas Station

12:30 am – Bashkka