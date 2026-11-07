Ultra México 2026 está por llegar al Estadio Banorte de la CDMX con lo mejor de la música electrónica en concierto este 7 y 8 de noviembre.
Y para que lo disfrutes como se debe ya tenemos todos los detalles de artistas y horarios para Ultra México 2026 en Estadio Banorte.
Estos son los artistas en Ultra México 2026 en Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre
Ultra México 2026 en Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre tendrá la presencia de 43 actos en vivo, por lo que los artistas son:
Música
Conciertos en CDMX noviembre 2026: fechas, artistas y sedes
Música
Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios: artistas y horarios del 7 de noviembre
Música
Concierto de Aitana en Auditorio Nacional: setlist y telonero del 5 al 7 de noviembre
Música
¿A qué hora termina Aitana en Auditorio Nacional? Horario del 5 al 7 de noviembre
- Sábado 7 de noviembre - Ultra México 2026
- ARTBAT
- Bautista
- Boys Noize
- Giuseppe Ottaviani
- Hardwell
- Kassie
- Klangkuenstler
- Kobosil
- Laura Van Dam
- Le Twins
- Maddix
- Mariana Bo
- Marlo
- Marlon Hoffstadt
- Nathia Kate
- Olly James
- Ramiro Puente
- Sara Landry
- Steve Angello
- Vision V
- Zaa
- Domingo 8 de noviembre - Ultra México 2026
- Afrojack
- Alesso
- Anunnakis
- Armin van Buuren
- Bashkka
- Camelphat
- Colyn B2B Innellea
- Crystal
- David Triana
- Emiliano Demarco
- Eric Prydz
- Garret David
- Halo
- Isabella
- Levity
- Metrika
- Michael BM
- Mirá Mirá
- Miss Monique
- O.Bee B2B Tomas Station
- Pato Shoucair
- Sandro Bianchi
- Subtronics
Horarios para Ultra México 2026 en el Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre
Para el sábado 7 de noviembre los horarios en Ultra México 2026 por escenarios son:
Ultra Main Stage
- 4:00 pm – Bautista
- 5:05 pm – Le Twins
- 6:10 pm – Maddix
- 7:45 pm – ARTBAT
- 9:20 pm – Boris Brejcha
- 10:55 pm – Steve Angello
- 12:30 am – Hardwell
Resistance
- 4:00 pm – Kassie
- 5:15 pm – Mariana Bo
- 6:30 pm – Boys Noize
- 8:00 pm – Marlon Hoffstadt
- 9:30 pm – Klangkuenstler
- 11:00 pm – Kobosil
- 12:30 am – Sara Landry
UMF Radio
- 4:00 pm – Ramiro Puente
- 4:45 pm – Nathia Kate
- 5:30 pm – Zaa
- 6:30 pm – Laura Van Dam
- 8:00 pm – Giuseppe Ottaviani
- 9:30 pm – Marlo
- 11:00 pm – Olly James
- 12:30 am – Vision V
Y los horarios por escenario del domingo 8 de noviembre en Ultra México 2026 queda:
Ultra Main Stage
- 4:00 pm – Crystal
- 4:45 pm – Michael BM
- 5:30 pm – Anunnakis
- 6:35 pm – Halo
- 7:40 pm – Levity
- 8:45 pm – Subtronics
- 9:50 pm – Afrojack
- 11:10 pm – Alesso
- 12:30 am – Armin van Buuren
Resistance
- 4:00 pm – Mirá Mirá
- 5:15 pm – Pato Shoucair
- 6:30 pm – Emiliano Demarco
- 8:00 pm – Colyn B2B Innellea
- 9:30 pm – Miss Monique
- 11:00 pm – Camelphat
- 12:30 am – Eric Prydz
UMF Radio
- 4:00 pm – Metrika
- 5:00 pm – Sandro Bianchi
- 6:00 pm – David Triana
- 7:00 pm – Garret David
- 8:30 pm – Isabella
- 10:00 pm – O.Bee B2B Tomas Station
- 12:30 am – Bashkka