Ultra México 2026 está por llegar al Estadio Banorte de la CDMX con lo mejor de la música electrónica en concierto este 7 y 8 de noviembre.

Y para que lo disfrutes como se debe ya tenemos todos los detalles de artistas y horarios para Ultra México 2026 en Estadio Banorte.

Estos son los artistas en Ultra México 2026 en Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre

Ultra México 2026 en Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre tendrá la presencia de 43 actos en vivo, por lo que los artistas son:

  • Sábado 7 de noviembre - Ultra México 2026
  1. ARTBAT
  2. Bautista
  3. Boys Noize
  4. Giuseppe Ottaviani
  5. Hardwell
  6. Kassie
  7. Klangkuenstler
  8. Kobosil
  9. Laura Van Dam
  10. Le Twins
  11. Maddix
  12. Mariana Bo
  13. Marlo
  14. Marlon Hoffstadt
  15. Nathia Kate
  16. Olly James
  17. Ramiro Puente
  18. Sara Landry
  19. Steve Angello
  20. Vision V
  21. Zaa
  • Domingo 8 de noviembre - Ultra México 2026
  1. Afrojack
  2. Alesso
  3. Anunnakis
  4. Armin van Buuren
  5. Bashkka
  6. Camelphat
  7. Colyn B2B Innellea
  8. Crystal
  9. David Triana
  10. Emiliano Demarco
  11. Eric Prydz
  12. Garret David
  13. Halo
  14. Isabella
  15. Levity
  16. Metrika
  17. Michael BM
  18. Mirá Mirá
  19. Miss Monique
  20. O.Bee B2B Tomas Station
  21. Pato Shoucair
  22. Sandro Bianchi
  23. Subtronics
Ultra México 2026 en Estadio Banorte
Ultra México 2026 en Estadio Banorte

Horarios para Ultra México 2026 en el Estadio Banorte del 7 y 8 de noviembre

Para el sábado 7 de noviembre los horarios en Ultra México 2026 por escenarios son:

Ultra Main Stage

  • 4:00 pm – Bautista
  • 5:05 pm – Le Twins
  • 6:10 pm – Maddix
  • 7:45 pm – ARTBAT
  • 9:20 pm – Boris Brejcha
  • 10:55 pm – Steve Angello
  • 12:30 am – Hardwell

Resistance

  • 4:00 pm – Kassie
  • 5:15 pm – Mariana Bo
  • 6:30 pm – Boys Noize
  • 8:00 pm – Marlon Hoffstadt
  • 9:30 pm – Klangkuenstler
  • 11:00 pm – Kobosil
  • 12:30 am – Sara Landry

UMF Radio

  • 4:00 pm – Ramiro Puente
  • 4:45 pm – Nathia Kate
  • 5:30 pm – Zaa
  • 6:30 pm – Laura Van Dam
  • 8:00 pm – Giuseppe Ottaviani
  • 9:30 pm – Marlo
  • 11:00 pm – Olly James
  • 12:30 am – Vision V
Ultra México 2026 en Estadio Banorte
Ultra México 2026 en Estadio Banorte

Y los horarios por escenario del domingo 8 de noviembre en Ultra México 2026 queda:

Ultra Main Stage

  • 4:00 pm – Crystal
  • 4:45 pm – Michael BM
  • 5:30 pm – Anunnakis
  • 6:35 pm – Halo
  • 7:40 pm – Levity
  • 8:45 pm – Subtronics
  • 9:50 pm – Afrojack
  • 11:10 pm – Alesso
  • 12:30 am – Armin van Buuren

Resistance

  • 4:00 pm – Mirá Mirá
  • 5:15 pm – Pato Shoucair
  • 6:30 pm – Emiliano Demarco
  • 8:00 pm – Colyn B2B Innellea
  • 9:30 pm – Miss Monique
  • 11:00 pm – Camelphat
  • 12:30 am – Eric Prydz

UMF Radio

  • 4:00 pm – Metrika
  • 5:00 pm – Sandro Bianchi
  • 6:00 pm – David Triana
  • 7:00 pm – Garret David
  • 8:30 pm – Isabella
  • 10:00 pm – O.Bee B2B Tomas Station
  • 12:30 am – Bashkka
Ultra México 2026 en Estadio Banorte
Ultra México 2026 en Estadio Banorte