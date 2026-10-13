Memo Schutz regresó a su programa de radio y reveló si dejará el periodismo deportivo tras su paso por La Casa de los Famosos México 2026.

El lunes 12 de octubre, Memo Schutz regresó a su programa en MVS, donde lo recibieron con mariachi y pancartas de bienvenida.

Ahí, David Faitelson hizo que Memo Schuzt prometiera que no se va a dedicar al espectáculo tras estar en La Casa de los Famosos México 2026.

Reciben con mariachi a Memo Schutz en su programa de redio (Instagram/@memo_schutz)

Memo Schutz revela si dejará el periodismo deportivo tras La Casa de los Famosos México 2026

Memo Schutz permaneció 71 días dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y durante su regreso a su programa de radio, le pidieron que prometiera no dedicarse a los espectáculos.

Fue David Faitelson quien le pidió a Memo Schutz que continúe siendo periodista deportivo y no inicie una carrera como actor o dentro de la farándula.

Júrame una cosa, no vas a tomar una carrera como actor o dedicarte a los espectáculos, tú eres un periodista deportivo. David Faitelson

Memo Schutz mencionó que no está en sus planes despedirse del periodismo deportivo: “Aquí estaré el tiempo que me aguanten, aquí estaré”.

El conductor aclaró que los deportes son su profesión y “lo que ama”, pero no se cierra a participar en otros proyectos paralelos a su carrera.

Memo Schutz recordó que tuvo un cameo con Bárbara de Regil en la película “Loca por el trabajo”, aunque la actuación no es lo suyo.

David Faitelson le enviaba mensajes “subliminales” a Memo Schutz

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026, Memo Schutz pudo ver el clásico América vs Chivas y del cual David Faitelson fue comentarista.

Sobre este, David Faitelson reveló que altos mandos de la empresa le pidieron no saludar a Memo Schutz durante la transmisión del clásico.

Pero, el comentarista deportivo reveló que sí le envió mensajes “subliminales” a Memo Schutz a través de datos deportivos.

Por otro lado, Jorge Van Rankin mencionó que tenía la intención de entrar a La Casa de los Famosos México 2026 en la dinámica de “congelados” o como visita.

Sin embargo, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no lo tomó en cuenta y solo fue invitado de la pregala.