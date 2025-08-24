¿Ninel Conde no fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2025? Asegura que ella pidió salir del reality porque se “sentía Cansada”.

A una semana de su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde -de 48 años de edad- sorprendió al revelar que ya estaba pactada su eliminación del reality.

Ninel Conde revela que ella eligió salir de La Casa de los Famosos México 2025 y en realidad no fue eliminada

El pasado 27 de julio, Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde (Instagram | @lacasafamososmx)

La salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025 generó gran controversia y es que muchos la veían como una carta fuerte del reality.

Sin embargo, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que no fue eliminada pues en realidad eligió salir.

A través de una transmisión en vivo desde Miami, Ninel Conde destacó que su salida de La Casa de los Famosos México 2025 ya estaba establecida de esa manera.

“No me sacaron, me salieron, me salí” Ninel Conde

Y es que Ninel Conde narró que a su regresó a Estados Unidos, un policía del aeropuerto le preguntó sobre porque traía una gran cantidad de equipaje.

A lo que Ninel Conde le explicó que porque había participado en La Casa de los Famosos México 2025 y que al final no aguantó y decidió salirse antes de los dos meses.

“Pues fíjese que estuve en un reality que se supone duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas, pero pues me salí a las tres semanas porque no aguanté” Ninel Conde

De esta manera, Ninel Conde dejó en claro que en realidad el público si votó por ella, pero ella pidió salir de La Casa de los Famosos México 2025 porque ya se “sentía cansada”.

“¡Claro que votaron bebé! Pero es que yo ya estaba muy cansada bebé” Ninel Conde

En el video tanto Ninel Conde como su amigo Mauricio Mejía señalaron que su salida de La Casa de los Famosos México 2025 fue una decisión tomada por ella y no por el público.

Mauricio Mejía incluso añadió que todo fue “por contrato” y lamentó que las fans hayan votado porque todo estaba arreglado.

“Ya estaba firmado eso chavas, pa qué votaron” Mauricio Mejía

Ninel según dice que no la saco el público que ella se salió por contrato.



todavía no acepta que la sacó mar 😭😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FKhYPi3DdT — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 23, 2025

¿Ninel Conde miente? Usuarios no creen que ella pidió salir de La Casa de los Famosos México 2025

Las declaraciones de Ninel Conde de inmediato se viralizaron en las redes sociales.

Y es que algunos usuarios consideran que Ninel Conde está diciendo la verdad y en realidad no debió haber salido, porque la gente si votó por ella.

Además tras su salida, Ninel Conde destacó que ya tenía compromisos laborales inmediatos, por lo que muchos se cuestionan sobre cómo ya los tenía pactados si se supone que no sabía cuánto duraría en La Casa de los Famosos México 2025.

Otros consideran que en realidad Ninel Conde no acepta que salió muy rápido de La Casa de los Famosos México 2025 y por eso dice que prefirió salir.

Algunos usuarios han señalado en las redes sociales que si su salida ya se encontraba pactada, entonces porque Ninel Conde había mostrado una expresión de desconcierto e incluso molestia al descubrir que era la eliminada.

En ese sentido usuarios creen que Ninel Conde evidenció que no esperaba ser eliminada tan rápido de La Casa de los Famosos México 2025.

“Si ya sabía que la iban a sacar al mes por qué llevo maleta de 2 meses? solita se delata que miente”, “Según ella y su amigo ya estaba en el contrato que salía esa semana JAJAJA entonces porque el tipo se sorprendió el día que sucedió?”, “No le creo… porque salió muy enojada, alguien que pide salir, sale feliz, creo que para su ego fue humillante salir con alguien con menos fama que ella”, “Eso dicen cuando no aceptan que no hubo apoyo”, se puede leer en las redes sociales.

Cabe señalar que tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde canceló varias entrevistas que ya se tenían programadas.

Sólo participó en los programas matutinos de la televisora y en la transmisión por Vix.