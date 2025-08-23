Ninel Conde permanece en el ojo público pese a su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

Esta vez, Ninel Conde arremetió contra Mar Contreras al acusarla en redes sociales de victimizarze en La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde acusa a Mar Contreras de victimizarse en La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde señala a Mar Contreras de tener problemas con las mujeres y de victimizarse con los hombres en La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz dejó un comentario en una publicación de Instagram, en el que arremetió contra Mar Contreras.

“No es de pensar y de observar que la señora Mar tiene problemas con todas las mujeres? Cuando todas coinciden, no será que la que no sabe hacer equipo con mujeres es la que se victimiza con los hombres?" Ninel Conde

Pese a que Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 sigue dando de que hablar

La actriz deja comentarios en redes sociales criticando duramente a Mar Contreras demostrando su lealtad con el Cuarto Día.

Ninel Conde no deja pasar las recientes actitudes de Mar Contreras con sus compañeras para contratacarla.

Mar Contreras estuvo en polémica por servirle comida que recogió del piso a Priscila Valverde y su recién enfrentamiento con Dalilah Polanco en la cena de nominados.

Ninel Conde abrió un debate sobre que Mar Conteras no sabe hacer equipo con las mujeres de La Casa de los Famosos México 2025.

Mar Contreras es la única mujer que habita el cuarto Noche, por lo cuál ha podido congeniar más con los hombres.

La actriz acusó a Ninel Conde de haber manipulado a sus compañeras de habitación para excluirla durante la competencia.

Mar Contreras (Instagram | @marcontrerasof)

Ninel Conde asegura que Mar Contreras usa “lágrimas de cocodrilo” para manipular en La Casa de los Famosos México 2025

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizaron un encontronazo en La Casa de los Famosos México 2025.

Ambas actrices abordaron sobre sus actitudes dentro de la casa, lo que desató diversas reacciones en redes sociales.

Ninel Conde no perdió la oportunidad de opinar demostrando su apoyo a sus compañeras.

La también cantante aseguro que Mar Contreras “manipula a los hombres y a la audiencia con sus lágrimas de cocodrilo”.

El comentario de Ninel Conde adquirió notoriedad entre los internautas, quienes no dudaron en cuestionar su opinión.

“Ya no es época de estar tirando entre mujeres, dónde queda el falso feminismo que promulgan” comentó una usuaria en redes sociales.