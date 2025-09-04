Tras la sexta nominación en La Casa de los Famosos México 2025, se vive una gran tensión y es que nadie quiere salir del reality.

Este jueves 4 de septiembre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para despedirse de un compañero en medio de la división entre cuartos.

Dalilah Polanco explota contra Aaron Mercury en la adelantada cena de nominados en La Casa de los Famosos México 2025

En esta ocasión los nominados tuvieron una cena adelantada en La Casa de los Famosos México 2025 donde sacaron a relucir sus diferencias por cuartos.

Sin embargo, Dalilah Polanco -de 47 años de edad- terminó explotando contra Aaron Mercury luego de una dinámica en donde tenían que mencionar a alguien que creían que ya había estado tiempo de más en el reality.

Aaron Mercury -de 24 años de edad- señaló que para él sería Dalilah Polanco porque cree que se toma las cosas enserio y no está disfrutando.

Pero el momento el que hizo explotar a Dalilah Polanco fue cuando Aaron Mercury mencionó su energía.

Y es que para Dalilah Polanco eso se le hace una excusa y no tiene una razón de fondo y es lo que siempre le ha dicho lo mismo.

Dalilah Polanco cree que Aaron Mercury se quedó en el pasado y considera que hay algo personal cuando para ella no tiene nada que ver.

Aaron Mercury puntualizó que su intención nunca ha sido discutir con Dalilah Polanco porque la respeta.

En ese sentido, Aaron Mercury señaló que se sintió un poco exhibido al ser el primero, pero era algo que ya había dicho por lo que no se sintió mal.

Sin embargo, dejó en claro que no quería generar ninguna rivalidad con Dalilah Polanco ahora que se acerca el final del reality.

¿Facundo acepta que rompió las reglas en La Casa de los Famosos México 2025?

Luego de que no le salió su estrategia, los del Cuarto Día se encontraron muy preocupados y es que saben que podrían salir este domingo 7 de septiembre.

Sin embargo, Facundo -de 47 años de edad- comentó con sus compañeros que habría mandado una seña para notificarles que no seguía su estrategia.

Esto pese a que La Jefa le habría notificado que no podía decir nada a sus compañeros.

Tampoco ningún conductor hizo referencia a esta situación.

la jefa dijo: no les puedes decir nada a tus compañeros, ni verlos.

y aquí facundo admite que grito para notificarles algo, pero me supongo que se lo van a perdonar #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3



pic.twitter.com/0UNWKb9Twh — ale (@breakable_ale) September 4, 2025

Tras las nominaciones, Cuarto Día se mostró resignado de que uno de ellos podría salir y es que saben que van contra dos contrincantes fuertes.

Sin embargo, dejaron en claro que no se van a angustiar por lo que pueda pasar y es que saben que la vida va a seguir fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que tienen claro que ya en este punto de la competencia constantemente van a salir nominados.

"Fuimos demasiado ingenuos", dice Dalílah sobre la falla de la estrategia de Facundo y cuarto día al nominar



"Fuimos demasiado ingenuos", dice Dalílah sobre la falla de la estrategia de Facundo y cuarto día al nominar

Dalilah Polanco y El Abelito refuerzan su amistad pese a la polémica en La Casa de los Famosos México 2025

En la cena de nominados, Dalilah Polanco le recordó a El Abelito -de 25 años de edad- el gran cariño que le tiene.

Y es que Dalilah Polanco le señaló a El Abelito que era de ella, pese a que las cosas se han puesto complicadas al ser de diferentes cuartos.

El Abelito le señaló que el cariño era mutuo y que pese a todo siempre tendrán esa conexión.