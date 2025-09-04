El drama no podía faltar en la gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025.

El cuarto Día inició la dinámica con mucha unidad, pero terminó en pleito con la confrontación de Dalilah Polanco y Facundo.

Dalilah Polanco habla de Facundo en La Casa de los Famosos México 2025

La nueva tensión en La Casa de los Famosos México 2025 surgió a raíz de la fallida estrategia para las nominaciones del cuarto Día.

Siendo Facundo el primero en fallar a su palabra y por no seguir lo acordado con el resto del equipo.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Esta situación generó desagrado y molestia a Dalilah Polanco, pues no entiende los motivos por los que Facundo se bajó del barco a la mera hora.

En un primer punto, la actriz se dijo frustrada por la personalidad del comediante, argumentando que no sabe en qué momento habla seriamente o en broma.

“Fuimos demasiado ingenuos”, dijo Dalilah Polanco por la falta de compromiso de Facundo al momento de tener que nominar.

El plan original era nominarse entre ellos para cuarto Noche subiera a la placa por falta de puntos.

Pero, la estrategia se vino abajo cuando Facundo usó sus seis puntos de nominación para cambiar la estrategia de último minuto .

Motivo por el que Dalilah Polanco no se guardó nada hablando del presentador, asegurando que destapó su “verdadera cara”.

Facundo justifica su error en La Casa de los Famosos México 2025

Facundo se quiso defender por la hostilidad en su contra en La Casa de los Famosos México 2025.

El comediante admitió incluso haber dado una señal para que el equipo “abortara la misión”.

Facundo fue el primer habitante en pasar al confesionario, por lo que sabía la dinámica que implicaba el nominar a tres habitantes y no dos.

De acuerdo con el también presentador, “gritó como chango” desde el jardín para advertir a Día del cambio de dinámica en la nominación.

Sin embargo, siguió teniendo reclamos de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2025 por no haber seguido el plan.

Limitándose a decir que, aunque hubiera nominado conforme a lo acordado, la estrategia se habría venido abajo de todos modos.