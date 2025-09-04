Los mejores memes de El Abelito tras ponerse peluca ya circulan en redes sociales y las comparaciones con otras estrellas no pararon.

El influencer se vistió de mujer junto a sus compañeros de equipo de La Casa de los Famosos México 2025 como parte de un divertido reto.

El Abelito con peluca de chinos pone creativos a los memes

Habitantes del cuarto Noche de La Casa de los Famosos México 2025 se pusieron peluca y maquillaje para devorar dentro del reality show.

Y aunque todos mostraron transformaciones memorables, El Abelito se robó el espectáculo y las redes sociales lo demuestran.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (Instagram | Captura de video)

Usuarios hicieron lo suyo y de inmediato comenzaron a llenar las redes con todo tipo de memes.

Entre ellos, El Abelito fue comparado principalmente con habitantes y exhabitantes de La Casa de los Famosos México.

Entre ellos Emilio Osorio, quien en su temporada hizo exactamente el mismo reto: “Emilio se encogió”, dice una de las comparaciones.

Priscila Valverde y Briggitte Bozo no se quedaron atrás, pues sus característicos chinos fueron más que suficientes para salir a colación.

Incluso, El Abelito fue comparado con Mar Contreras en su papel de Lucía Álvarez Granados en la telenovela de Teresa, donde lleva un look con cabello rizado.

El Abelito se pone peluca en La Casa de los Famosos México y desata oleada de memes (X | Captura de pantalla)

El Abelito se pone peluca en La Casa de los Famosos México y desata oleada de memes (X | Captura de pantalla)

El Abelito se pone peluca en La Casa de los Famosos México y desata oleada de memes (X | Captura de pantalla)

El Abelito se pone peluca en La Casa de los Famosos México y desata oleada de memes (X | Captura de video)

El Abelito se pone peluca en La Casa de los Famosos México y desata oleada de memes (X | Captura de video)

El Abelito se pone peluca en La Casa de los Famosos México y desata oleada de memes (X | Captura de pantalla)

Los mejores momentos de El Abelito con peluca en La Casa de los Famosos México 2025

Es prácticamente una tradición entre habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 es que se vistan de su género opuesto.

Desde la primera temporada hasta la tercera, en la actualidad son los hombres quienes han adquirido el gusto por este tipo de retos.

Desde el Team Infierno, pasando por el cuarto Mar y hasta el cuarto Noche.

Todo empieza con la caracterización, misma que incluye todo tipo de pelucas, vestidos y maquillaje.

Mientras que el resto se resume en las divertidas reacciones de los demás habitantes, estén implicados o no.

Justo como las recopilaciones que fans y usuarios de redes sociales se encargaron de hacer por El Abelito y el cuarto Noche.

Abelito: Ay, ya vas agarrando forma 🙊



*aldo se vuela*



Abelito: pero de señoraaaaa



*se empiezan a reir*



Abelito: mentira coma



JAJSJSJA los tqm pic.twitter.com/132I0PDnvz — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 3, 2025

cómo se reía abelito cuando vió a alexis JAJAJAJAA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0tZvI5kCqP — Rayo (@justsniper_) September 3, 2025