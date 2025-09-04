El miércoles 3 de septiembre, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 regresan al confesionario a nominar.

Cuartos Día y Noche han estado planeado sus estrategias, mismas que no servirán de mucho tras el último comunicado de La Jefa.

¿Cómo son las nominaciones del 3 de septiembre en La Casa de los Famosos México 2025?

Fue durante la noche de cine de La Casa de los Famosos México 2025 cuando se le dio lectura a la modalidad de nominación para esta noche.

De acuerdo con La Jefa, los habitantes nominarán a tres de sus compañeros y no a dos, como en semanas pasadas.

Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

La buena noticia para los fans y los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, es que ahora las nominaciones no serán al azar.

Siendo esta última una dinámica que se implementó por medio de unos cochinitos de barro con consignas y una ruleta.

Y es que, además de tener que nominar a tres habitantes, se les podrá dar hasta un máximo de tres puntos.

Cantidad que suele ser suficiente para subir a la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

“Votarán con tres puntos al primero, con dos puntos al segundo y un punto al tercero”, se leyó en el comunicado de La Jefa.

Esta nueva modalidad de nominación surgió después de que El Guana -de 38 años de edad- complotara con el cuarto Día.

El equipo buscaba nominarse entre sí para que todo el cuarto Noche subiera a la placa en automático por un empate de cero puntos.

Por lo que cualquier intento de estrategia promete verse truncado esta noche en La Casa de los Famosos México 2025.

El Guana cuenta con inmunidad para las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025

Como cada semana, un habitante es completamente inmune a ser nominado gracias a la prueba de líder.

En la sexta semana de competencia, fue El Guana quien se coronó con este título gracias a su agilidad física y mental.

Esto quiere decir que sobrevive a la La Casa de los Famosos México 2025 hasta la séptima semana.