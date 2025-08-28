La Casa de los Famosos México 2025 pone marcha al final de temporada con el inicio de la quinta semana de encierro.

Siendo que, para estos días de la competencia, los fans del reality show ya tienen a su equipo ganador entre los cuartos Día y Noche.

Reacción del cuarto Día al escuchar que son los menos queridos de La Casa de los Famosos México 2025

Fue durante una prueba de presupuesto en La Casa de los Famosos México 2025 que los habitantes recibieron un “carrito” del exterior.

Este traía un mensaje de apoyo solo para los cinco miembros oficiales del cuarto Noche, por lo que integrantes de Día no ocultaron sus reacciones.

Team Noche de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

“Team Noche, los cinco a la final. Filas cerradas” es lo que decía el carrito que sonó a todo volumen a las afueras de La Casa de los Famosos México 2025.

De inmediato miembros del equipo sonrieron y dieron respuesta con el aullido característico del cuarto Noche.

Pero lo que sin duda fue un duro golpe para los miembros del cuarto Día, fue el escuchar a los nombres de quienes el público quiere en la final.

“Aldo, Aaron, Abelito, Alexis y Mar” son quienes los fans de La Casa de los Famosos México 2025 consideran de ahora en más los únicos habitantes del equipo.

Sobre todo después de que El Guana haya sido movido al cuarto Día por una dinámica y les jurara lealtad en su primera noche en la habitación opuesta.

📎 Les llevan “carrito” durante la prueba de presupuesto… vean la cara de Mariana 😳



“TEAM NOCHE LOS CINCO A LA FINAL, FILAS CERRADAS”



ALDO ABELITO ALEXIS AARÓN y MAR



Elaine escuchando que no le funcionó su estrategia 😂😂 y Guana sintió el verdadero terror… pic.twitter.com/uaEPjtjCpT — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 27, 2025

Cuarto Noche el favorito de La Casa de los Famosos México 2025

Ha sido en las últimas dos semanas de La Casa de los Famosos México 2025 que el público se ha inclinado a apoyar al cuarto Noche.

Esto después de que dos de sus miembros fueran salvados, expulsando a dos habitantes que eran considerados pilares de Día.

Todo parece indicar que los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 2025 saldrán de esta habitación.

Mientras que fans esperan poder seguir eliminando a miembros de Día con el paso de las semanas.