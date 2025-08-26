Un nuevo cambio en La Casa de los Famosos México 2025 llevó a El Guana -de 38 años de edad- a ser el nuevo inquilino del cuarto Día.

Situación que generó inconformidad entre los fans del programa y enojo entre Poncho de Nigris y Faisy por las primeras declaraciones de El Guana.

Poncho de Nigris y Faisy se peal por El Guana y La Casa de los Famosos México 2025

El lunes 25 de agosto, previo a la prueba de líder, en La Casa de los Famosos México 2025 se llevó la dinámica de la moneda del destino.

Lo anterior terminó con la llegada de El Guana al cuarto Día y de Elaine Haro al cuarto Noche, afectando la conformación de ambos equipos.

El Guana en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

En el confesionario, El Guana fue claro al decir que, de ahora en adelante, jugará para el cuarto Día y no los nominará en próximas semanas.

Fueron estas palabras las que desataron la furia de Poncho de Nigris, quien de inmediato tachó al comediante de traidor.

Incluso, el influencer le pidió a Los Tuexi que modificaran la canción que compusieron para el cuarto Noche, misma en la que El Guana figura como integrante.

Por su parte, Faisy no se quedó callado, defendiendo que el juego por cuartos ya pasó de moda.

Del mismo modo, aseguró que son con pocos integrantes del cuarto Noche con los que el Guana conectaba genuinamente.

Yo creo que con quien conecta Guana de ese cuarto es con Aldo y Abelito.. eso de jugar pro cuartos es muy retro — Faisy 🐺 (@faisirrito) August 26, 2025

Poncho de Nigris respondió a Faisy, reclamando que lo defiende solo por ser su amigo.

El influencer se lo tomó personal al decirle al presentador de Me Caigo de Risa que “no dan una” los miembros del programa.

Y que, al final del día, “la gente” no perdona las traiciones, refiriéndose de nueva cuenta a El Guana y sus declaraciones.

Por su parte, Faisy no dio mayor respuesta más que seguir apoyando a El Guana y su modo de jugar en La Casa de los Famosos México 2025.

Acá te veo mi Ponch .. ojalá me sorprenda con una estrategia porque el equipo que hacía con Aldo y abelito estaba chingón — Faisy 🐺 (@faisirrito) August 26, 2025

Faisy revela su cuarto ideal en La Casa de los Famosos México 2025

Si una cosa dejó en claro Faisy, es que él no cree en el juego en equipos en La Casa de los Famosos México 2025 .

Aún así, ha logrado identificar a los habitantes del reality con los que, considera, El Guana haría un muy buen equipo:

El Abelito, de 25 años de edad

Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad

Facundo, de 47 años de edad

Dalilah Polanco, de 53 años de edad

Mar Contreras, de 44 años de edad