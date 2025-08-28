Elaine Haro -de 22 años de edad- firmó oficialmente su salida del cuarto Día tras haber nominado a Facundo en La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo subió a la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2025 y Elaine Haro se confesó con su ex compañero de cuarto.

Elaine Haro enfrenta a Facundo y admite haberlo nominado en La Casa de los Famosos México 2025

El miércoles 27 de agosto tuvo lugar la quinta gala de nominados en La Casa de los Famosos México 2025.

Esta gala en particular vivió un momento sin igual, pues por primera vez Elaine Haro nominó siendo la nueva miembro del cuarto Noche.

Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Una vez en el confesionario, la actriz fue clara en decir que quería ser lo más justa posible con su nuevo cuarto y ex compañeros.

Motivos por los que nominó a Facundo con 2 puntos y a Aldo Tamez de Nigris con 1 punto.

Elaine Haro quiso decir las cosas de frente una vez terminada la gala en La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que, de inmediato, habló con Facundo y le confesó haberle dado la mayoría de sus puntos de nominación.

Al respecto, el comediante entendió la estrategia de la actriz y lo tomó de la mejor manera.

Incluso, apaciguó la culpa que sentía al decirle que, aunque no lo hubiera nominado, estaría en la placa de todas maneras.

Ya que el propio Facundo sabía que le tocaba volver a estar entre los nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro también enfrenta al cuarto Noche de La Casa de los Famosos México 2025

Tras haber hablado con Facundo, Elaine Haro hizo lo mismo con sus nuevos compañeros del cuarto Noche.

Al igual que con el comediante, les explicó detenidamente cuál había sudo su estrategia en el confesionario.

Por lo que todos oyeron cuando dijo haber nominado a Aldo Tamez de Nigris, quien le dijo que no se preocupara.

Del mismo modo, todos en Noche agradecieron su honestidad con ellos.