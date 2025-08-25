Mar Contreras -de 44 años de edad- usó su sinceramiento contra Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025.

En su discurso, Mar Contreras le echó en cara a Dalilah Polanco -de 53 años de edad- que “no está siendo honesta” ni con ella misma.

Mar Contreras encara a Dalilah Polanco por no ser honesta en La Casa de los Famosos México 2025

Por primera vez, Mar Contreras pudo sincerarse con Dalilah Polanco en la dinámica previa a la eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Frente a frente, Mar Contreras le confesó a Dalilah Polanco por qué no ha logrado conectar con ella a cuatro semanas del encierro.

Mereces irte de la casa, porque no estás siendo honesta:@MarContrerasOF se sincera contra Dalílah



Mar Contreras no utilizó ni rimas ni sarcasmo para encarar a Dalilah Polanco, a quien acusa desde el primer día de excluirla en el reality show.

“Quiero que te vayas de la casa porque no sé si estoy hablando con Sor Dalilah, Dalilah o con los 15 o 20 personajes que muestras cada vez que dices algo”. Mar Contreras

Asimismo, Mar Contreras le preguntó a Dalilah Polanco si le tenía miedo a mostrarse vulnerable en La Casa de los Famosos México 2025.

Y, por esa razón, mentía acerca de su verdadera cara.

“Te mereces irte de la casa porque no estás siendo honesta, ni contigo ni con los demás”, expresó la cantante y actriz.

“No te conozco, no se quién eres, no he podido conectar contigo por las tantas máscaras que tienes cuando hablas. No sé a qué le tienes miedo, si te da miedo mostrar esa vulnerabilidad, esa debilidad”. Mar Contreras

Mar Contreras y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 (@LaCasaFamososMx)

La respuesta de Dalilah Polanco a Mar Contreras fue seca , pues esperó el tiempo indicado para soltar sus verdades: “Gracias”, se limitó a decir.

Dalilah Polanco advierte a Mar Contreras que nunca la conocerá en La Casa de los Famosos México 2025

Dalilah Polanco aprovechó su sinceramiento en La Casa de los Famosos México 2025 para devolverle la estocada a Mar Contreras.

Haciendo alusión a las múltiples personalidades de las que habló su contraria, Dalilah Polanco le advirtió a Mar Contreras que nunca va a conocerla.

“Es una pena que no me conozcas, creo que muchos llegaron a conocerme pero, no creo que me llegues a conocer porque siento que soy una pared para ti”. Dalilah Polanco

Además, Dalilah Polanco le recordó a Mar Contreras que cuando pertenecían al mismo cuarto Noche, ella intentó hacer equipo.

“Quise hacer equipo contigo en algún momento y yo sí veo en ti esa ira cada vez que no salen las cosas como tú quieres. Te sigo admirando, te respeto, eres una ganadora, gran competidora, y pues eres la reina de la noche”. Dalilah Polanco

Finalmente, Mar Contreras respondió con un filoso comentario hacia Dalilah Polanco: “No incluir también es excluir”.

Remarcando su crítica hacia todas las mujeres de La Casa de los Famosos México 2025 por apartarla.