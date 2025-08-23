Elaina Haro -de 22 años de edad- grabó un comercial para Bonice y lo confiesa en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que si bien la joven es una actriz reconocida por algunos proyectos en televisión, este dato dejó a muchos de sus fans sorprendidos.

Así se veía Elaine Haro en el comercial que grabó para Bonice

En YouTube es posible encontrar el comercial que Elaine Haro mencionó en La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo esta la campaña con la que Bonice anunció el lanzamiento de “Bonicessote”, una barra congelada con mayor tamaño que el original.

Elaine Haro en el comercial para Bonice (YouTube | Captura de video)

Elaine Haro sale justo al principio del comercial promocionando “cerezota”, la barra de Bonice gigante con sabor cereza.

La versión del Bonice clásico data de, por lo menos, hace ocho años o más en México.

El éxito fue tal que en 2019 se lanzó el primer Bonice negro conocido como Bonicessote Galáctico y en 2023 el Bonicessote Misterio.

Sin embargo, Elaine Haro ya no fue parte de las siguientes promociones para Bonice.

Por lo que esta experiencia se convirtió en el recuerdo que ahora cuenta en La Casa de los Famosos México 2025.

Elaine Haro confiesa que le hicieron bullying por el comercial que hizo para Bonice

Fue durante una plática con otros habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 que Elaine Haro revelo haber sido “la chicha Bonice”.

Esta anécdota generó sorpresa entre quienes la escucharon, por lo que indagaron más al respecto.

Incluso la joven actriz recordaba el sabor que le había tocado para el comercial de Bonice, así como los movimientos y gestos que hizo.

Pero la anécdota cambió cuando Elaine Haro también confesó haber sido bulleada por sus compañeros de escuela que sabían o habían visto el comercial.

Aún así la actriz no pareció afectada al respecto, pues sabe que fue un trabajo como actriz.

Mientras que habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 concordaron en que sus compañeros le tenían envidia a Elaine Haro.