La Casa de los Famosos México 2025 está a nada de iniciar su quinta semana de competencia, siendo que el reality durará 10 semanas.

Con esto en mente, han sido los miembros del cuarto Noche los que perfilan el inicio del juego individual en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Se acabó el cuarto Noche? Saben que se acerca la final de La Casa de los Famosos México 2025

Fue durante una plática en el jardín que algunos miembros del cuarto Noche hablaron del rumbo de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que si bien comenzaron a apoyarse y a cuidarse entre sí, saben que tarde o temprano deberán nominarse entre sí las siguientes semanas.

Team Noche de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

El lunes 25 de agosto comienza la quinta semana de La Casa de los Famosos México 2025; es decir, se entra a la mitad de la competencia.

Y es que, como se pudo comprobar en la última gala de nominación del miércoles 20 de agosto, habitantes que no habían sido nominados comienzan a subir a la placa.

En este sentido, Alexis Ayala -de 60 años de edad- invitó al cuarto Noche a autosalvarse si roban la salvación y están nominados.

Recordándoles que a partir de la quinta semana el juego cambia para todos drásticamente.

El cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025 en riesgo de desmoronarse

El cuarto Día fue el primero en consolidarse como un equipo en La Casa de los Famosos México 2025.

Por desgracia, el cuarto ha sufrido rupturas importantes a menos de un mes de de haber iniciado la competencia.

Facundo -de 47 años de edad- fue el primero en abandonar el barco y avisar que jugaría por su cuenta.

Mientras que en la semana tres del reality show, Ninel Conde -de 48 años de edad- fue eliminada de la competencia.

Desde entonces, lo que resta del cuarto Día de La Casa de los Famosos México 2025 se percibe como el equipo menos querido del público.