El youtuber Adrián Marcelo de 35 años de edad, confirmó cuánto le pagó a la mamá de Gala Montes para que fuera a su entrevista tras pelea con la habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

En un video en YouTube, Adrián Marcelo habló sobre su enemistad con Gala Montes de 25 años de edad, que lo llevó a invitar a Crista Montes a su podcast pagándole incluso más de lo acordado.

La mamá de Gala Montes se llevó más de medio millón de pesos por su entrevista con Adrián Marcelo tras La Casa de los Famosos México 2024

Crista Montes, la mamá de Gala Montes, con quien tiene una relación ríspida, aceptó ir al podcast de entrevistas de Adrián Marcelo llevándose impactante cantidad de dinero.

Crista Montes en entrevista con Adrián Marcelo (Adrián Marcelo en YouTube)

Mucho se ha dicho sobre la cantidad que Adrián Marcelo le pagó a Crista Montes por irse a sentar con el peor enemigo de Gala Montes a una entrevista, pero descartó que fuera por un millón de pesos.

En el video en YouTube con Laura Estrada, Adrián Marcelo incluso dijo que había acordado un pago de 300 mil pesos a Crista Montes tras La Casa de los Famosos México 2024, pero le dio más.

Fue así que Adrián Marcelo reveló que le pagó 600 mil pesos a Crista Montes por la entrevista, mismo que se juntó de su pago y el código que dio a sus fans para su tienda Necte.

“Con el porcentaje que le dimos con la venta del código, yo creo que la señora se llevó llevando cerca de 600 mil pesos”. Adrián Marcelo, youtuber.

Por otra parte, el youtuber aseguró que incluso Crista Montes “no quedó tan contenta” con el dinero que obtuvo por la entrevista porque la venta en Necte, no fue tan alta.

“La gente no estaba ahí para la venta, estaba por el morbo. Aún así es un dinero que nadie le iba a dar”. Adrián Marcelo, youtuber.

Además, Adrian Marcelo admitió que sí fue una venganza contra Gala Montes tras La Casa de los Famosos México 2024 y el 8M del 2025 invitar a su mamá, aunque prefiere verlo como moneda de cambio para “dormir en paz”.

“Se siente [como venganza]. Sin embargo, me hace dormir no verla como tal, yo pago con la misma moneda ¿eso es venganza o pagar con la misma moneda?”. Adrián Marcelo, youtuber.

Adrián Marcelo se arrepiente de haber mostrado versión “tan agresiva” de sí mismo en La Casa de los Famosos México 2024, dice en video de YouTube

El youtuber Adrián Marcelo no solo confesó cuánto le pagó a Crista Montes, la mamá de Gala Montes, sino que dijo en video de YouTube que sí está arrepentido de lo que demostró en La Casa de los Famosos México 2024.

Aunque Adrián Marcelo justificó su actuar diciendo que fue reacción a los dichos de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2024 sobre su esposa y el minimizar su trabajo, admitió que sí está arrepentido.

“No puedo negar que existe [su versión agresiva]. Ese soy yo cuando recibo un golpe como el de ‘se están cogiendo a tu esposa’ o ‘youtubercillo de cagada’ y traté de mantenerme aún así”. Adrián Marcelo, youtuber.

Adrián Marcelo, youtuber. (@AdrianMarceloPrimero / Facebook)

Sin embargo, explicó que también es muy consciente, al haber crecido con telenovelas, “de quien se acuerdan es de los villanos”.

Por otra parte, en el video de YouTube, Adrián Marcelo dijo que subió el nivel de La Casa de los Famosos México 2024 a “modo difícil” cuando podía haber salido invicto sabiendo el fandom que tiene en sus redes sociales.

Ante ello, Adrián Marcelo también aseguró que el juego de La Casa de los Famosos México 2024 lo llevó a tener “lupa” en cada cosa que decía, aunque dice que tras salir del reality show seguían sus clips en redes sociales.