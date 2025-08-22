Dalilah Polanco -de 53 años de edad- le dijo neurótica a Mar Contreras durante la cena de nominados en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que Mar Contreras -de 44 años de edad- le dijera a Dalilah Polanco los motivos por los que no la extrañaría si es eliminada del reality show.

Dalilah Polanco a Mar Contreras: “Siento que tu neurosis es diferente a la mía”

La Jefa de La Casa de los Famosos México 2025 puso a sus nominados a decirse sus verdades como parte de una dinámica.

La premisa era “qué no voy a extrañar de los demás”, la cual aprovechó Dalilah Polanco para irse contra Mar Contreras.

La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

“No te extrañaría nada porque eres igual a mí”, comenzó a decir Dalilah Polanco en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz se descosió en enlistar todo lo que no le gusta de su ex compañera de cuarto, empezando por su “necesidad de reconocimiento”.

Sin embargo, lo más fuerte se vino cuando Dalilah Polanco se comparó frente a Mar Contreras diciendo que en el fondo no eran tan diferentes:

“Siento que tu neurosis es diferente a la mía. Como que la tuya es iracunda y lo tratas de contener porque es la con la que estás luchando y la mía es nerviosa y lo trato de contener porque es con lo que estoy luchando. Entonces, créeme, somos iguales”. Dalilah Polanco

Por su parte, Mar Contreras escuchó en silencio cuando Dalilah Polanco habló de su “neurosis”.

La actriz se limitó a sonreír y a decir que no estaba de acuerdo con lo que le decía y que el público tomaría una decisión el próximo domingo.

Pero, para Dalilah Polanco esta respuesta solo fue otro “síntoma” de la neurosis que le diagnosticó a Mar Contreras.

“Ahorita en este momento, te están viendo [el público] y no pudiste aguantar darme réplica”, finalizó Dalilah Polanco.

¿Rivalidad entre Dalilah Polanco y Mar Contreras? Así su relación en La Casa de los Famosos México 2025

Tanto Dalilah Polanco como Mar Contreras comenzaron siendo compañeras de cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025.

Fue por el resultado de una dinámica que Dalilah Polanco terminó durmiendo en el cuarto contrario; es decir, el de Día.

Siendo esto último lo que intensificó no solo el juego por equipos en La Casa de los Famosos México 2025, sino también las diferencias entre ambas.