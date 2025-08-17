El catering que Wendy Guevara pide para su camerino de La Casa de los Famosos México 2025 es la muestra de una influencer que sabe de las delicias mexicanas.

Wendy Guevara de 32 años de edad, compartió con sus seguidores parte de su camerino en La Casa de los Famosos México 2025 de Endemol con un menú excepcional.

No todos coinciden con Wendy Guevara y su exquisito menú como parte del catering en su camerino de La Casa de los Famosos México 2025.

A través de un en vivo, la conductora Wendy Guevara compartió para sus seguidores que su menú en el camerino está lleno de autenticidad y buen sabor.

Wendy Guevara (Instagram | @soywendyguevaraoficial)

Y es que luego de haber ido con su familia a su natal León, Guanajuato, Wendy Guevara traer consigo las botanas que más disfruta y es ese el catering de su camerino.

Este es el menú completo que Wendy Guevara tiene en su camerino:

Cueritos enchilados en vinagre

Orejas de cerdo en vinagre

Patitas de cerdo en vinagre

Salsa roja muy picosa

Coca-Cola

Palomitas

Tostadas

Agua simple

Tajín

Wey el camerino de la Wendy en Endemol😭😭 pic.twitter.com/x367M4St3X — DAGNA KAREN (@happydag_) August 16, 2025

Estas son las tostadas favoritas de Wendy Guevara, la conductora de La Casa de los Famosos México 2025

Wendy Guevara compartió el exclusivo menú que tiene en su camerino de La Casa de los Famosos México 2025, siendo las tostadas sus favoritas gracias a Chila ‘La que enchila’.

En más de una ocasión Wendy Guevara ha hablado de las tostadas de Chila en su natal León, Guanajuato, convirtiendo el local en un sitio famoso para visitar.

Las tostadas de Chila ‘La que enchila’ son las favoritas de Wendy Guevara e incluso la dueña creó una con el nombre de la influencer como muestra de su agradecimiento por la promoción.

La tostada favorita de Wendy Guevara es de oreja con cueritos de cerdo en vinagre, misma que lleva salsa roja de la que pica más. Incluso la influencer se ha mostrado en el puesto que Chila tiene en el parque comiendo el manjar.