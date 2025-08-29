¿Wendy Guevara fuera de las galas de La Casa de los Famosos México 2025? Dan a conocer que una amada conductora regresaría para remplazar a la influencer.

A poco más de un mes de que comenzó La Casa de los Famosos México 2025, se dio a conocer que Wendy Guevara -de 32 años de edad- quedaría fuera de las galas, ¿no funcionó?

Por esta razón Wendy Guevara quedaría fuera de las galas de La Casa de los Famosos México 2025

Desde que ganó la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ganó gran popularidad por lo que para esta tercera emisión fue anunciada como conductora.

Wendy Guevara, influencer. (@soywendyguevaraoficial)

Aunque su participación en las post y pre galas de La Casa de los Famosos México 2025 generó gran expectación, tal parece que Wendy Guevara quedaría fuera del reality.

Así lo dio a conocer Javier Ceriani en su canal de YouTube donde incluso adelantó que ya se tendría el remplazo de Wendy Guevara.

De acuerdo con Javier Ceriani, Wendy Guevara no funcionó como conductora y es que considera que no dio el ancho para estar al frente de un programa por más de una hora.

Javier Ceriani minimizó a Wendy Guevara al señalar que solo funciona cuando está poco tiempo en pantalla porque suele ser muy ocurrente.

Pero, considera que cuando ya tiene que llevar un programa por varios minutos ya Wendy Guevara no funciona porque la gente no la aguanta.

Javier Ceriani incluso destacó que varios influencers han fracasado cuando intentan incursionar en la televisión.

Para Javier Ceriani ningún ganador de La Casa de los Famosos sigue vigente y es que su éxito solo fue momentáneo.

Esta querida conductora regresaría a La Casa de los Famosos México 2025 para remplazar a Wendy Guevara

Javier Ceriani destacó que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 ya tiene claro quién sería el remplazo de Wendy Guevara.

Se trata de una conductora amada que conoce perfectamente el formato de La Casa de los Famosos México 2025.

Javier Ceriani destacó que se trataría de Cecilia Galliano, quien estuvo presente en las dos emisiones del reality.

De acuerdo con Javier Ceriani, solo falta que Cecilia Galliano acepte para que pueda regresar como conductora de las pre y post galas de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que espera que muy pronto se oficialicé la salida de Wendy Guevara como conductora del reality.

Cabe recordar que la participación de Wendy Guevara como conductora en La Casa de los Famosos México 2025 ha estado llena de polémica.

Y es que Wendy Guevara no solo ha sido señalada por no saber conducir, sino que además usuarios han criticado que no tiene buena química con Ricardo Margaleff.