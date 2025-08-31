¿Mariana Botas llamó “mono” a El Abelito? La actriz y conductora desató críticas en redes, pero esto fue lo que pasó en La Casa de los Famosos México 2025.

Nuevamente hay polémica en La Casa de los Famosos México 2025; esta vez gracias a Mariana Botas de 35 años de edad.

Esto fue lo que dijo Mariana Botas de Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Las redes sociales explotaron contra Mariana Botas después de que llamara “mono” a Abelito de 25 años de edad, en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que el Cuarto Día estaba comparando a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 con animales, en donde Shiky llamó a Guana “león” pues el Cuarto Noche lo tenía de carnada para nominarlo y sacarlo.

“Guana parece un león que va a morir, pero lo tienen todavía ahí” Shiky

Sin embargo, Mariana Botas hizo un comentario sobre Abelito que desató las criticas contra la participante de La Casa de los Famosos México 2025:

“Abelito es el mono” Mariana Botas

A lo que Shiki continúo asegurando que Abelito era una suricata, haciendo que entre ellos explotaran las risas tras las comparaciones de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 con animales.

Shiky y Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025 (La Casa de los Famosos México / YouTube)

Usuarios explotan contra Mariana Botas y le exigen disculpas para Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Una vez más, los participantes de La Casa de los Famosos México 2025 están en la mira, específicamente Mariana Botas.

Pues luego de que ella y Shiki compararan a los del Cuarto Día con animales, a Mariana Botas no se le ocurrió uno mejor para Abelito que un mono mientras se reía.

Esto hizo enfadar a todos los usuarios de redes y fans, quienes están exigiendo que Mariana Botas y Shiky se disculpen con Abelito tras llamarlo mono en La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso muchos aseguraron que la risa y alegría no le iba a durar a Mariana Botas cuando fuera la siguiente expulsada de La Casa de los Famosos México 2025.

Y aunque algunos intentan justificar a Mariana Botas asegurando que su comentario no era ofensivo y solo estaba jugando, esto no impidió que la participante de La Casa de los Famosos México 2025 fuera el centro de críticas.

Este domingo 31 de agosto es la quinta gala de expulsión de La Casa de los Famosos México 2025, y Mariana Botas es una de las nominadas para salir del reality show.