¿Qué pasa con Elaine Haro -de 22 años de edad- y Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025? Hablan sobre su relación y lo que busca cada uno.

Tras cuatro semanas de coqueteos, Aaron Mercury -de 24 años de edad- se sinceró con Elaine Haro sobre lo que siente por ella y si es que desea comenzar un romance en el reality.

Así fue la conversación entre Elaine Haro y Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025

Desde el inicio de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro y Aaron Mercury mostraron tener una gran conexión por lo que de inmediato se especuló sobre un posible romance.

Sin embargo, en las últimas horas se ha visto a Elaine Haro y Aaron Mercury discutiendo e incluso muchos han señalado que es un evidente distanciamiento entre ellos.

En medio de todas las especulaciones, Elaine Haro y Aaron Mercury tuvieron una plática dónde decidieron sincerarse sobre sus sentimientos.

Aaron Mercury le confesó a Elaine Haro que cree que esta juntos es algo que les podría afectar.

“Siento que el estar juntos es algo que nos afectará” Aaron Mercury

En ese tenor, Aaron Mercury le pidió a Elaine Haro que disfrute su soltería y que siguieran “cotorreando” en La Casa de los Famosos México 2025.

Por su parte, Elaine Haro le señaló a Aaron Mercury que ella si hay ocasiones en las que siente que podría existir algo más que una simple amistad.

Sin embargo, Elaine Haro destacó que ella se deja fluir y no se encuentra pensando mucho la situación.

“Siento que este cotorreo que sentía contigo, este rush, creo que solamente era de mi parte y se lo comenté a mi cuarto y se lo tomaron a broma” Elaine Haro

Aaron Mercury le dejó en claro a Elaine Haro que nunca quiso jugar con ella y que lo que estaba pasando era completamente real.

“Lo que quiero es que no se mal entienda, quiero que entiendas que sí, estábamos cotorreando y es totalmente real, no creas que yo estaba jugando... que tú sentías chispa y yo no” Aaron Mercury

Sin embargo, Aaron Mercury recordó que Elaine Haro sigue hablando de sus relaciones pasadas, por lo que le señaló que tenía que superar esa parte.

“Creo que no te has dado el suficiente tiempo... quiero que sepas que te respeto mucho, te admiro mucho y te me haces muy linda chica... Obviamente sería como mentirte decirte que no hay atracción... pero también creo que deberías de disfrutar tu soltería. Eso está bien y se pueden hacer cosas como estas. Pero al mismo tiempo tienes que sufrir aún la parte del sufrimiento” Aaron Mercury

De esta manera, Aaron Mercury le pidió a Elaine Haro ser amigos y divertirse en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Qué pasa entre Elaine Haro y Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025?

Tras la conversación entre Elaine Haro y Aaron Mercury, usuarios atacaron al influencer y es que creen que solo se está justificando para sus acciones futuras.

Sin embargo, en las redes sociales una usuaria decidió exponer las actitudes de Elaine Haro que habían hecho que Aaron Mercury se alejará de ella.

Y es que recordó que en varias ocasiones Elaine Haro ha señalado que extraña a su ex, lo que ha incomodado a Aaron Mercury.

Incluso la usuaria señaló que Elaine Haro ha señalado varias veces que su relación con Aaron Mercury solo es para las vistas.

Hilo de todo el contexto de lo de Aaron y Elaine para que entiendan porque Aaron se desahogo con el cuarto y porque olvidan las cosas que ella ha hecho para dejarlo en mal #Aaronmercury #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #LCDLFMX — ₜₕₑ ₜᵣᵤₜₕ 🐱😈☿ (@alltheetruthx) August 25, 2025

La situación llegó a tal punto, que Aaron Mercury se sinceró con su cuarto sobre la situación con Elaine Haro.

Y es que Aaron Mercury cree que Elaine Haro no tiene un interés real en él y por eso había tomado la decisión de alejarse.

Sin embargo, Elaine Haro también habló con su cuarto y es que considera que Aaron Mercury no tiene interés en ella.

“A partir de lo que les dije, que como que no (sentía conexión con Aarón). Me sigo llevando con él increíble, aquí les dije que sentí que ya no era recíproco. He dicho que soy una persona directa, muy entregada, que llevo el corazón así (en las manos), pero también soy ‘si me gusta algo, (me retiro)’” Elaine Haro

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que Elaine Haro y Aaron Mercury empezaron a insultarse de “broma”.

“A mí me da igual que no te importe, solo lo estoy externando. Me molesta que juegues con los sentimientos de las personas”, dijo Elaine Haro.

Pero Aaron Mercury le respondió: “Tú haces lo mismo… Llenando vacíos con otras personas, ¿eso no es utilizar gente?”.

Elaine Haro y Aaron Mercury empezaron a decirse cosas muy fuertes a tal grado que Shiky intervino y les dijo que ya no se hicieran señalamientos de ese tipo porque iban a terminar peleados.