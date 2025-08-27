¿Nuevas reglas definirán la quinta nominación en La Casa de los Famosos México 2025? Galilea Montijo -de 52 años de edad- revela la llegada de la ruleta.

A unas horas de que se lleve a cabo la quinta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo reveló que habrá una sorpresa para todos los integrantes.

Galilea Montijo explica cómo se va a nominar este miércoles 27 de agosto en La Casa de los Famosos México 2025

Para evitar que los integrantes realicen estrategias, Galilea Montijo anunció que vendrán cambios en la forma en la que van a nominar este miércoles 27 de agosto.

La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Y es que llegará ya la conocida ruleta que podrá cambiar el rumbo de las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo anunció que un integrante de cada cuarto será elegido al azar.

Los dos habitantes elegidos deberán de nominar con la ruleta, de esta manera podrán sumar o restarles puntos a sus nominados.

Y es que en la ruleta se pueden ver hasta tres puntos a favor o tres en contra y dependerá de la suerte de los habitantes que definan los puntos que se otorgarán.

Galilea Montijo destacó que la ruleta definirá el destino de las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025.

Hasta el momento se desconoce cómo se definirá a los dos habitantes que tengan que votar a través de la ruleta.

¿La Casa de los Famosos México 2025 quiere evitar estrategias en las nominaciones?

Cabe recordar que la dinámica de la ruleta ya se ha utilizado antes en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025.

Y esta suele ser claves en las nominaciones y es que además de subir a la placa a ciertos habitantes, también los pueden bajar de ella.

Desde la semana pasada se ha especulado que en La Casa de los Famosos México 2025 se utilizará esta clase de dinámicas en las nominaciones y es que no desean que un cuarto se vea favorecido.

Y es que desde hace unas semanas, se ha demostrado que el Cuarto Noche cuenta con el apoyo del público.

Por lo que en La Casa de los Famosos México 2025 tratarían cambiar las dinámicas para evitar las estrategias y poder mover a los integrantes.

Hasta el momento solo son suposiciones ya que no se ha confirmado que las dinámicas en cada nominación va a cambiar.

Cabe señalar que desde la primera emisión de La Casa de los Famosos México se suelen utilizar algunas dinámicas para cambiar las nominaciones.