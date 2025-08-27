Una bomba les espera a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025; de nueva cuenta, las nominaciones serán completamente al azar.

Galilea Montijo -de 52 años de edad- reveló los detalles durante la emisión del miércoles 27 de agosto en el matutino Hoy.

Nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025 se harán con la “dinámica de la ruleta”

La temida y odiada “dinámica de la ruleta” vuelve para hacer de las suyas en La Casa de los Famosos México 2025.

Esta es una dinámica implementada por La Jefa y la producción del programa para mover las estrategias de todos los habitantes y evitar el juego en equipos.

Mar Contreras y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 (@LaCasaFamososMx)

La singularidad de la “dinámica de la ruleta” es que son los puntos de nominación los que se dan al azar.

Cada habitante ingresa al confesionario y dice el nombre de tres nominados en orden.

Posteriormente, giran la ruleta que contiene valores que van desde los -3 hasta +3 puntos.

Esto quiere decir que las nominaciones pueden ser, en realidad, perjudiciales para las estrategias que los cuartos habían estado planeando.

Ya que podrían restar puntos de nominación a alguien que querían en la placa, o subir a uno de su mismo equipo.

Motivo por el que fans de La Casa de los Famosos México 2025 han externado su molestia e inquietud en redes sociales.

Ya que, más que un cambio en el juego, la “dinámica de la ruleta” es interpretada como una forma en que la producción busca favorecer a un equipo de manera injusta .

Sobre todo cuando hay una tendencia de favoritismo a uno solo de los cuartos.

Que, en el caso de La Casa de los Famosos México 2025, es el cuarto Noche. Esto dado que los últimos eliminados han sido de Día.

Hoy hay nominación con ruleta, con la mala suerte que tienen, se viene todo noche nominado. 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/fXDc0FJihQ — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 27, 2025

Fans no olvidan la “dinámica de la ruleta” en temporadas pasadas de La Casa de los Famosos México

La “dinámica de la ruleta” se implementó desde la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

En aquella ocasión, los fans no fueron los únicos en externar molestia, sino también algunos de los habitantes.

Las preocupaciones rondan en que cualquiera puede ser nominado “solo porque sí” y no por estrategias personales o de equipo.