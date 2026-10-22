HBO Max estrenará un documental el próximo 12 de noviembre sobre el polémico triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

El proyecto audiovisual fue anunciado por el paparazzi Jordi Martin, quien aseguró contar con evidencias reunidas en Bangkok que respaldarían las denuncias de fraude en el certamen.

La controversia también incluye antecedentes como el enfrentamiento previo de la representante mexicana con directivos locales y los cuestionamientos del exjuez Omar Harfouch sobre la transparencia del concurso.

HBO Max estrenará un documental sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El 12 de noviembre se estrenará el documental de HBO Max que abordará las denuncias e investigaciones sobre presunto fraude e irregularidades en la edición 2025 de Miss Universo, en la que resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch.

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 llegará a un documental de HBO Max (@jordimartinpaparazzi / Instagram)

La dirección está a cargo de Patt McGee, quien realizó sesiones de entrevista e investigación en lugares como Palm Beach, además cuenta con la participación de Jordi Martin y el exjurado Omar Harfouch.

El periodista y paparazzi español hizo el anuncio oficial del proyecto a través de sus redes sociales.

Adelantó que el documental recopila la investigación periodística que realizó en Bangkok durante el concurso, donde afirma haber reunido evidencias que respaldan la hipótesis de un certamen amañado.

El músico y exintegrante del jurado, Omar Harfouch —quien dimitió antes de la gala final acusando falta de transparencia—, otorgó una entrevista exclusiva para la producción.

Harfouch facilitó a la cadena grabaciones de audio en las que presuntamente se escucha a Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo, explicar las razones por las que únicamente Bosch podía ganar el certamen y por qué no debía permitirse el triunfo de otras candidatas.

Dichos materiales pretenden sustentar que el resultado estuvo determinado antes de la noche de coronación.

Fátima Bosch en Cannes 2026 (Instagram | @missuniverse)

Trama del documental de HBO Max sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El documental de HBO Max abordará diversos aspectos controversiales que rodearon la edición 2025 de Miss Universo.

La acusación central de que el certamen estuvo amañado y de que la ganadora, la mexicana Fátima Bosch, fue elegida antes de la noche final.

El incidente previo del 4 de noviembre de 2025 en el que el Nawat Itsaragrisil insultó a Fátima Bosch llamándola “tonta” y “cabeza hueca”, provocando que ella y varias candidatas se levantaran de la sala en protesta.

La presunta existencia de nexos comerciales y financieros entre el presidente de la organización Miss Universo y el padre de Fátima Bosch.

La denuncia sobre la existencia de una lista paralela de 30 semifinalistas confeccionada sin la intervención del panel oficial de jueces.

Así como las indagaciones de la policía en Tailandia sobre la promoción ilegal de casinos en línea vinculados a la publicidad del certamen, lo que derivó en la detención de una socia de Rocha Cantú.