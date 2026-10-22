Una estudiante del CCH Oriente llamada Dasha Yunhuet Vázquez Castro fue reportada inicialmente como desaparecida tras ser vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas lograron localizarla en Nuevo León, donde ella misma confirmó mediante una fotografía que su partida fue totalmente voluntaria y que no sufrió ningún delito.

Debido a que la joven ya es mayor de edad, tanto la fiscalía como la comisión de búsqueda carecen de facultades legales para obligarla a regresar con sus familiares.

Dasha Yunhuet, estudiante del CCH Oriente desaparecida en CDMX, envía mensaje desde Nuevo León (@c4jimenez / X )

Tras ser localizada en Nuevo León, Dasha Yunhuet aclaró que su ausencia fue totalmente voluntaria

A través de sus redes sociales el periodista Carlos Jiménez (C4) publicó una imagen de Dasha Yunhuet Vázquez donde aclaró que su ausencia fue totalmente voluntaria y sin haber sido víctima de ningún delito.

En la imagen, la estudiante sostiene una nota manuscrita en la que se lee literalmente:

“No fui víctima de ningún delito”

“17 de octubre 2008”

“Mi desaparición fue voluntaria”

“17 de octubre 2026”

La imagen sirvió como prueba de vida enviada a los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras ser ubicada en Nuevo León.

A través de este mensaje y sus declaraciones ante las autoridades, confirmó que se encuentra bien y expresó expresamente su decisión de no regresar con su familia.

Dado que tiene 18 años y es mayor de edad, ni la Fiscalía ni la Comisión de Búsqueda de Personas tienen la facultad legal para obligarla a retornar.

Dasha Yunhuet fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez frente al CCH Oriente

Antes de confirmarse su localización y aclararse que su ausencia fue voluntaria, se reportó la desaparición de Dasha Yunhuet Vázquez Castro.

Esto luego de que fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026 frente a la puerta dos del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Tras la denuncia interpuesta por sus familiares al perder contacto con ella, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió la ficha oficial de localización el sábado 17 de octubre.

En el boletín se especificaron tres señas distintivas: un lunar en medio de las cejas, un lunar oscuro en forma de rombo en la clavícula izquierda y una cicatriz en la mano derecha.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa negra de manga larga y cuello cerrado, tenis blancos y un gorro de estambre negro con orejas de oso.

La dirección del CCH Oriente difundió activamente el boletín en sus redes sociales oficiales para pedir el apoyo de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general.