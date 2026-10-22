La Modalidad 40 del IMSS entró en una nueva etapa con cambios que buscan fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y evitar prácticas que permitían incrementar de forma extraordinaria el monto de algunos retiros.

“¿Qué es lo que encontramos? Fraudes relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas. Entonces por eso se decidió regular la Modalidad 40, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondían al trabajador y que se podía prestar a un fraude." Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 22 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum explicó que las modificaciones establecen nuevos límites para quienes soliciten incorporarse al esquema de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

Las medidas aplican a nuevas incorporaciones a la Modalidad 40, mientras que las personas ya inscritas conservarán las condiciones vigentes bajo las que contrataron el beneficio.

¿Por qué cambió la Modalidad 40 del IMSS?

De acuerdo con las explicaciones sobre la medida de Claudia Sheinbaum de la Modalidad 40, las modificaciones buscan impedir que se utilice el esquema de manera fraudulenta para incrementar el monto de las pensiones por encima de lo que correspondería según las condiciones de cotización de cada trabajador.

“A partir de ahí se tomó la decisión por parte de un análisis muy grande que se hizo con un equipo de trabajo en el gobierno, de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad.″ Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El nuevo acuerdo del IMSS, tal y como reveló Sheinbaum en la conferencia matutina, establece límites al salario con el que podrán incorporarse quienes soliciten la Modalidad 40 bajo las nuevas condiciones.

El monto de referencia será el último salario base de cotización registrado al momento de la baja, con un margen adicional de hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Qué pasará con quienes ya tienen la Modalidad 40 en el IMSS?

El cambio no significa que la Modalidad 40 del IMSS haya desaparecido, pues las personas que ya estaban inscritas al entrar en vigor las nuevas disposiciones podrán conservar las condiciones actuales hasta que concluya el periodo contratado.

Asimismo, las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados seguirán contando para el cálculo de sus derechos pensionarios, pero por ahora, el acuerdo establece medidas temporales a la Modalidad 40 mientras el IMSS analiza el impacto financiero del esquema y posibles ajustes normativos.