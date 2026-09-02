Fátima Bosch desmiente haber sido notificada de una demanda legal interpuesta por Nawat Itsaragrisil y aseguró que se encuentra enfocada en su trabajo.

“Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda” Fátima Bosch

La reina de belleza aseguró que lo que pasó ese día quedó grabado y todo mundo lo vio, pero lamento que haya gente que tenga que utilizar su nombre para generar polémica.

Fátima Bosch aprovechó su encuentro con la prensa para exigir respeto hacia las mujeres y compartir sus planes futuros tras haber entregado el título de Miss Universo México.

Fátima Bosch desmiente haber sido notificada de una demanda de Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación relacionada con algún procedimiento legal o demanda por parte de Nawat Itsaragrisil.

Fátima Bosch (X | @MissUniverse)

Al ser cuestionada por los medios de comunicación en el aeropuerto, la reina de belleza rechazó estos rumores y dejó en claro que lo que pasó ese día quedó grabado y todo el mundo lo vio.

“Lo que pasó ese día quedó grabado, todo el mundo lo vio” Fátima Bosch

Fátima Bosch lamentó que algunas personas utilicen su nombre para generar polémica y que puedan hablar de ellos.

“Desgraciadamente mucha gente tiene que usar mi nombre para hacer polémica o hacerse relevante. Creo que es algo que ya entendí con el tiempo” Fátima Bosch

Enfatizó que “exigir el respeto básico hacia una mujer” no debería ser algo que siga escandalizando en pleno siglo XXI.

“También yo creo que como sociedad deberíamos de mencionar que en pleno siglo XXI no puede ser que exigir el respeto básico hacia una mujer sea algo que nos siga escandalizando” Fátima Bosch

Así comenzó el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

El conflicto entre Fátima Bosch y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil ha escalado desde un altercado en un salón de eventos hasta un proceso judicial internacional.

Todo comenzó el de 4 noviembre del 2025 durante las actividades previas a la final de Miss Universo en Tailandia.

Nawat Itsaragrisil (quien estaba a cargo de la organización en ese país) cuestionó públicamente a Fátima frente a las demás concursantes debido a un asunto relacionado con la promoción de Tailandia en sus redes sociales.

Cuando Fátima intentó explicar su postura, la discusión subió de tono y el empresario llamó al personal de seguridad para que la sacaran de la sala.

El altercado se filtró en redes sociales; Fátima abandonó el lugar acompañada por varias compañeras y posteriormente afirmó ante los medios que Nawat la había llamado “tonta”.

Tras el escándalo, Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización de Miss Universo, publicó un video en el que reprobó la actitud del empresario tailandés, expresó su total apoyo a la mexicana.

El 5 de noviembre se anunció que Nawat había sido retirado de su cargo y excluido de casi todas las actividades del certamen.

Nawat llevó el conflicto al terreno legal y el 12 de noviembre presentó una denuncia penal por difamación contra Fátima ante la Policía de Watphrayakhrai en Bangkok, argumentando que las acusaciones de agresión hechas por ella eran falsas y dañaban su reputación.

El 21 de noviembre, Fátima Bosch ganó la final y fue coronada Miss Universo 2025. Su triunfo generó cuestionamientos entre usuarios y fanáticos, quienes especulaban si el escándalo con Nawat había influido en los votos del jurado.

La policía de Tailandia confirmó en diciembre que la denuncia seguía bajo investigación activa, pero aclaró que Fátima aún no había sido contactada por las autoridades.

Tras meses de aparente calma, el conflicto revivió en agosto de este año cuando Nawat anunció que estaba acelerando el proceso para conseguir una orden de arresto contra Fátima en Tailandia por difamación, falsas acusaciones y difusión de información falsa.

Fátima respondió de inmediato en sus redes sociales los días 22 y 23 de agosto, calificando las acciones de Nawat como un intento de intimidación y sosteniendo que no se arrepentía de haber alzado la voz para defender su dignidad.

El 23 de agosto, la Organización de Miss Universo respaldó públicamente a Fátima, rechazando cualquier tipo de hostigamiento o humillación hacia las mujeres.