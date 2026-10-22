Se dio a conocer que Tom Skerritt, actor recordado por películas como Alien y Top Gun, murió a los 93 años.

Mediante un comunicado, la familia de Skerritt confirmó que la muerte ocurrió por causas naturales el pasado miércoles 21 de octubre de 2026.

En su mensaje público, los seres queridos del actor destacaron emotivamente sus cualidades más allá de los escenarios.

Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a la comunidad, los veteranos, la naturaleza y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces. Familia de Tom Skerritt

Tom Skerritt (Agencia México)

Tom Skerritt era recordado por sus actuaciones en Alien, Top Gun y Picket Fences

Thomas Roy Skerritt, conocido popularmente como Tom Skerritt, debutó en el cine y la televisión en los años 60.

Previo a su carrera artística pasó cuatro años en la Fuerza Aérea, aunque luego se cambiaría a la Universidad de California para estudiar cine.

Sus papeles más recordados llegarían a finales de los 70 y en los 90.

Interpretó al capitán Dallas en Alien: el octavo pasajero —en 1979—, y al instructor de vuelo Viper en Top Gun de 1986.

Tom Skerritt (Agencia México)

De igual manera, dio vida al duro sheriff Jimmy Brock de la serie de Picket Fences que emitió Fox entre 1992 y 1996.

Con Picket Fences, Tom Skerritt ganaría el Premio Emmy en 1993 en la categoría de Mejor actor principal en una serie dramática.

Incluso volvería a ser nominado a esos galardones en un par de ocasiones más.

Otro de los créditos que destacan dentro de la extensa filmografía de Tom Skerritt son:

War Hunt (1962)

M.A.S.H. (1970)

The Turning Point (1977)

Poltergeist (1988)

Magnolias de acwero (1989)

El río de la vida (1992)

Contacto (1997)

Lágrimas del sol (2003)

Brothers & Sisters (2006)

Ted (2012)

Lucky (2017)

Field of Lost Shoes (2014)

La última aventura (2021)

Empezar de nuevo (2025)