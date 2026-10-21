Este miércoles 22 de octubre de 2026 se reanudará la audiencia intermedia de Lex Ashton, estudiante del CCH Sur, acusado del homicidio calificado en agravio de Jesús Israel y de tentativa de homicidio en perjuicio de un trabajador del plantel.

Tras tres aplazamientos, la audiencia se llevará a cabo en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente.

En esta etapa del proceso, el Ministerio Público y la defensa del imputado presentarán los medios de prueba recabados.

Posteriormente, el Juez de Control revisará su validez y determinará si hay elementos suficientes para llevarlo a juicio.

La nueva audiencia sucede al aplazamiento del pasado 30 de septiembre, día en que el estudiante del CCH Sur, no se presentó ante autoridades correspondientes por una afectación renal que requirió su traslado al hospital.

Lex Ashton (Especial)

¿Cómo va el proceso contra Lex Ashton?

A poco más de un año de que Lex Ashton -de 20 años- ingresará a las instalaciones del CCH Sur, donde atacó con un arma blanca al estudiante Jesús Israel y a un trabajador del plantel, el caso se encuentra en la etapa intermedia.

En esta fase, se analiza la lista de medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la defensa partes para decidir cuáles se admiten y cuáles se desechan.

Será un Juez de Control quien emita la resolución final de esta etapa y dé la declaratoria de apertura de juicio oral.

No obstante, el caso podría tomar un camino diferente si Lex Ashton reconoce su responsabilidad, de ser así, se establecerá un juicio abreviado, lo que podría resultar en una reducción de la sentencia.

De ser declarado culpable podría enfrentar hasta 70 años de prisión.

Ante este escenario, la defensa plantea la exclusión del delito bajo el argumento que Lex Ashton se encontraba en un brote psicótico con tendencia a causarse daño él y a terceros.

Abogado asegura que la condena tiende a ser más dura por tratarse de un caso mediático.