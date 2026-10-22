Clayface llega a cines con mucha expectativa y presión por parte del DCU, ya que tratará de levantar este universo en cine, razón por la que los fans preguntan si hay escenas postcréditos.

Nosotros ya vimos Clayface, así que te diremos si hay alguna escena extra por la que valga la pena quedarse después de que termine la historia principal.

Clayface (Warner Bros.)

¿Clayface tiene escenas postcréditos?

Te podemos decir que Clayface no tiene escenas postcréditos; no hay nada al final o en medio de estos por lo que valga la pena quedarse después de la trama principal.

Además, tampoco hay algo especial en las acreditaciones, como alguna animación o easter egg, como suele suceder en algunas secuencias finales de los blockbusters actuales.

Es simplemente la tradicional pantalla en negro con las letras en blanco de todas las personas que tuvieron que ver en la película.

Clayface (Warner Bros.)

¿Por qué Clayface no tiene escenas postcréditos?

No hay una razón como tal de por qué Clayface no tiene escenas postcréditos; de hecho, resulta extraño que no haya al ser parte de lo que es el DCU de James Gunn.

Sin embargo, así como Clayface no tiene escenas extras, Supergirl tampoco las tuvo, lo que nos indica que a diferencia de otros blockbusters, este universo no recurrirá a esta clase de añadidos.

A esto hay que sumar que el filme se ha vendido como algo unitario, pues aunque es parte del mismo universo, no necesariamente se ligará con otras series o películas ya estrenadas o por estrenarse.

Así que no esperes a Batman o algún otro personaje relacionado, pues solo tendrás la historia de Matt Hagen de principio a fin sin nada más.